PlayStation 5: Controller könnte Informationen über Touchscreen anzeigen

Mit der PlayStation 5 könnte Sony auch den Funktionsumfang des DualShock-Controllers erweitern. Einem Patent zufolge denkt das Unternehmen über einen Touchscreen nach. Dieser könnte besonders in Mehrspieler-Partien praktisch sein.

Sony hat ein bestehendes Patent aktualisiert, wie DualShockers berichtet. Es geht darin um einen Gaming-Controller, der über einen kleinen Touch-Bildschirm verfügt. Der Beschreibung zufolge könnte er dem aktuellen DualShock 4 dabei sehr ähnlich sein, nur mit einem Screen statt der berührungssensitiven Fläche in der Mitte.

Karte und Statistiken auf dem Controller ablesen?

Einige Spiele dürften sicherlich von einem Touchscreen profitieren. Dieser könnte bei Shootern etwa eure Statistiken im Mehrspieler-Modus anzeigen, ohne dass ihr dafür extra eine Übersicht öffnen müsst. Für Rollenspiele wäre das Mini-Display für eine Karte oder für die Übersicht aktueller Aufgaben nützlich.

Der Bildschirm hätte aber auch einen großen Nachteil: So dürfte der Akkuverbrauch des Controllers dadurch steigen. Ob sich Sony deshalb gegen den Touchscreen entscheidet? Üblicherweise ist bei Patenten nie klar, ob eine beschriebene Technologie tatsächlich Marktreife erlangt. Ob der Screen also Teil des DualShock 5 wird, erfahren wir wohl erst dann, wenn die PlayStation 5 offiziell ist.

Noch ist unbekannt, wann Sony die PS5 enthüllt. 2019, 2020 oder sogar erst 2021 könnte es so weit sein. Der Hersteller hält eine neue Konsole mittlerweile für nötig, was eher für eine Präsentation im nächsten Jahr spricht. Kommende Top-Games wie "Cyberpunk 2077" werden aber noch für die aktuelle Konsolengeneration entwickelt – was eine Version für die Next-Gen aber nicht ausschließt.