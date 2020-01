Während Microsoft die Xbox Series X bereits enthüllt hat, ließ sich die PlayStation 5 bislang noch nicht blicken. Ein Leak soll nun den Release-Monat und den Preis verraten. Angeblich kommt die Konsole früher auf den Markt als gedacht.

Wie aus dem 4Chan-Forum hervorgeht, soll der weltweite PS5-Release bereits im Oktober 2020 erfolgen. Das will ein anonymer Nutzer erfahren haben. Ein Marktstart im Herbst wäre allerdings mehr als überraschend. Schließlich hatte Sony vor einiger Zeit angekündigt, die PlayStation 5 werde zu Weihnachten 2020 in den Handel gelangen. Daher solltet ihr den Leak mit Vorsicht genießen.

Die Enthüllung der Konsole findet angeblich bereits in Kürze statt: Am 5. Februar 2020 soll Sony den Vorhang lüften – auf einem Presse-Event in New York. Unmittelbar danach nehme der Hersteller dann bereits Vorbestellungen entgegen.

PS5 teurer als PS4?

Auch den Preis der PlayStation 5 kennt der Nutzer angeblich bereits: Die PS5 werde in Europa 449 Euro kosten. Damit wäre die Konsole 50 Euro teurer als die PS4 zum Launch. Eine solche Preiserhöhung ist durchaus vorstellbar. Immerhin dürften in der PS5 extrem leistungsfähige technische Komponenten zum Einsatz kommen. Neben einer SSD wird Sony einen sehr schnellen Chipsatz und eine hochperformante GPU verbauen. Dem 4Chan-Nutzer zufolge wird Sony die PS5 außerdem im Bundle mit einer dreimonatigen PS-Now-Mitgliedschaft anbieten.

PS5: Abwärtskompatibel mit der ersten PlayStation?

Dass die PlayStation 5 abwärtskompatibel sein wird, ist bereits offiziell. Unklar ist bislang allerdings noch, in welchem Umfang. Dem Leak zufolge werdet ihr Games aller vorangegangenen PlayStation-Generationen spielen können. Also nicht nur PS4-Spiele, sondern selbst Titel der ersten PlayStation. Auch das halten wir für denkbar. Denn Microsofts Xbox One unterstützt ebenfalls Spiele der ersten Xbox. Außerdem sollt ihr eure PS4-Controller an der PS5 nutzen können.

PlayStation 5: Launch-Titel bereits bekannt?

Welche Spiele den Release der PlayStation 5 begleiten, soll ebenfalls aus dem Post hervorgehen. Bereits zum Launch der Konsole verfügbar sind demnach unter anderem folgende Titel:

"Gran Turismo 7"

"MLB The Show 21"

"Demon Souls Remastered"

"Godfall" (bereits offiziell bestätigt)

"Legendz"

Des Weiteren sollen uns zum Launch mehrere Teaser für PS5-Games erwarten, die zu einem späteren Zeitpunk erscheinen werden. Dabei handele es sich um:

"Horizon Zero Dawn 2"

"Spider-Man 2"

"Final Fantasy 16"

jeweils einen neuen "Crash Bandicoot"- und "Resident Evil"-Titel

Keine PlayStation 5 Pro

Zumindest zu Beginn soll nur ein PS5-Modell erhältlich sein. Eine PlayStation 5 Pro wird es demnach erst mal nicht geben. Das wäre ein Unterschied zur Xbox Series X. Denn Microsoft wird angeblich direkt mehrere Versionen seiner kommenden Konsole auf den Markt bringen. Die leistungsfähigste davon soll fast die gleichen Specs mitbringen wie Sonys Konsole. Ein größerer Leistungsunterschied sei also nicht zu erwarten.

Das Design der PlayStation 5 bleibt weiterhin unklar. Das von LetsGoDigital angefertigte Render-Bild über diesem Artikel zeigt in etwa, wie das Entwicklerkit wohl aussieht. Die Release-Version der Konsole dürfte einen anderen Look erhalten.

Wenn der 4Chan-Leaker Recht behält, müssen wir aber nicht mehr lange warten, bis wir auch die fertige Konsole zu Gesicht bekommen. Was haltet ihr von dem PS5-Leak? Würdet ihr euch freuen, wenn die Vorhersagen so eintreffen?