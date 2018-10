PlayStation 5: Sony hält eine neue Konsole für nötig

Innerhalb der nächsten Jahre dürfte die PlayStation 5 kommen. Mittlerweile ist auch offiziell bekannt, dass Sony an einer neuen Konsole arbeitet. In einem Interview nennt das Unternehmen einen Grund für ein Next-Gen-Spielesystem. Dieser könnte gleichzeitig auch den Veröffentlichungstermin eingrenzen.

In einem Interview mit Financial Times hat Sony-Chef Kenichiro Yoshida bestätigt, dass eine neue Konsole in Arbeit ist, wie Eurogamer berichtet. Allerdings sei der Name "PlayStation 5" nicht gefallen – womöglich denkt sich das Unternehmen also noch eine andere Bezeichnung für das Gerät aus. "Es ist an diesem Punkt nötig, eine Next-Generation-Hardware zu haben", kommentiert Yoshida die kommende Konsole – ohne weitere Details zu nennen.

Zeit für noch bessere Grafik?

Dass es laut Yoshida an der Zeit für eine neue Konsole ist, dürfte bedeuten, dass die Enthüllung tatsächlich in den kommenden Jahren erfolgt. Seine Aussage bezieht sich womöglich auf die Performance der aktuellen Hardware-Generation: Seit die PlayStation 4 im Jahr 2013 erschien, ist einige Zeit vergangen. Spätestens Spiele wie "Red Dead Redemption 2" oder "Uncharted 4" dürften die Leistung der aktuellen Konsolengeneration bereits komplett ausreizen. Für größere grafische Fortschritte ist demnach nun eine PlayStation 5 nötig, die viel mehr Leistung als die PS4 (Pro) bietet.

Gerüchten zufolge könnte Sony die PlayStation 5 bereits im Jahr 2019 enthüllen. Andere Quellen gehen wiederum von einer Veröffentlichung im Jahr 2020 aus. Das Spielesystem soll dann aber nicht sofort die durchaus erfolgreiche PS4 ablösen – immerhin dürfte Sony auch noch sehr gut an dem Gerät verdienen. Zudem soll der Lebenszyklus der PlayStation 4 erst 2021 abgeschlossen sein – spätestens dann könnte der Nachfolger also im Handel erhältlich sein.