PlayStation 5: Spiele-Entwickler Bethesda weiß offenbar schon mehr

Eine PlayStation 5 dürfte erst in einigen Jahren in den Handel kommen. Sony arbeitet aber wohl schon fleißig an der Next-Gen-Konsole – und tauscht sich dabei wohl mit einigen großen Entwicklern aus. Darunter auch Publisher Bethesda, der unter anderem für Spiele wie "Doom", Fallout 4" und "The Elder Scrolls IV: Skyrim" bekannt ist.

In einem Interview hat sich Bethesdas Marketing-Chef Pete Hines zur nächsten Konsolengeneration geäußert, berichtet Gamespot unter Berufung auf The Telegraph. "Ich bin in einige Dinge eingeweiht, über die ich aber noch nicht reden kann", äußert er sich. Doch zu viele Einblicke soll er dann wieder nicht haben: "Aber da ist vieles, wo ich noch nicht sicher bin und wie es aussehen wird."

Wie schnell wird die PS5?

Hines weiß wohl auch noch nicht, wie viel Extra-Leistung die PlayStation 5 im Vergleich zur PS4 haben wird. Offen bleibt also, über welche Details er bereits Bescheid weiß. Womöglich hat Bethesda schon ein Entwickler-Kit erhalten, um erste Spiele für das Gerät zu programmieren. Zumindest dürfte das gut passen: Auf der E3 2018 hat Bethesda das von einigen Personen sicher lange erwartete "The Elder Scrolls VI" angekündigt, das für die nächste Konsolen-Generation erscheinen soll.

Schon bald könnte Bethesda aber schon weitere Informationen über die PlayStation 5 haben. Ein Wirtschaftsexperte geht etwa von einer Präsentation des Spielesystems im Jahr 2019 aus. Anderen Prognosen zufolge können wir erst im Jahr 2020 mit der PS5 rechnen. Ganz so schnell wird die PlayStation 4 aber nicht aufgegeben: Der Lebenszsyklus der aktuellen Sony-Konsole soll erst 2021 abgeschlossen sein.