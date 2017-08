PlayStation Now ab sofort in Deutschland verfügbar

Auch deutsche Gamer können nun endlich PlayStation Now nutzen. Der Dienst erlaubt es Euch, ausgewählte Titel via Stream zu spielen. Herunterladen müsst Ihr die Spiele dafür nicht. Die monatliche Gebühr für das Abo beträgt 16,99 Euro.

Das Warten hat ein Ende: Nachdem PlayStation Now in den USA schon vor über zweieinhalb Jahren eingeführt wurde, steht der Streaming-Dienst ab sofort auch hierzulande zur Verfügung. Mit einem Abo erhaltet Ihr uneingeschränkten Zugriff auf über 400 PS3- und PS4-Spiele. Diese lassen sich nicht nur auf der PlayStation 4 spielen, sondern auch auf einem Windows-PC oder -Laptop. Zu Beginn könnt Ihr das Angebot sieben Tage lang kostenlos ausprobieren. Wer sich für die Beta angemeldet hatte, konnte den Dienst zumindest auf der Konsole bereits seit Anfang August testen.

Spielen ohne Download

PlayStation Now-Abonnenten können sofort loslegen. Um die angebotenen Titel zu spielen, ist - abgesehen von der "PS Now"-App - weder ein Download noch eine Installation notwendig. Stattdessen wählt Ihr in der App einfach das Spiel Eurer Wahl und zockt dann via Stream. Auch das Hin- und Herwechseln zwischen zwei Spielen soll problemlos möglich sein. Euren Spielstand könnt Ihr dabei in der Cloud speichern und so sogar ein auf Eurer Konsole begonnenes Spiel auf dem PC fortsetzen.

Zu den angebotenen Spielen zählen exklusive Titel wie "The Last of Us", die ersten drei "Uncharted"-Teile und „Killzone Shadow Fall". Außerdem mit dabei sind diverse Klassiker wie "Batman: Arkham City" und "Red Dead Redemption" sowie familienfreundliche Spiele wie "LEGO Harry Potter". Sony verspricht außerdem, das Portfolio regelmäßig zu erweitern. Eine Übersicht der derzeit verfügbaren Games findet Ihr hier.