PlayStation Now bekommt 50 neue PS4-Spiele

Der Spielekatalog von PlayStation Now wird immer größer: Der Streamingdienst wurde Anfang Dezember 2018 um 50 weitere Titel erweitert. Angeführt werden die Neuen vom Nahkampf-Actiongame "For Honor". Zudem gab das Unternehmen bekannt, welche Spiele im November am häufigsten gestreamt wurden.

Von besinnlicher Weihnachtszeit keine Spur: Im Streamingservice PlayStation Now geht es künftig rabiat zu. Der epische Actionkracher "For Honor" von Ubisoft ist verfügbar. "Dermaßen viel Action hat noch nicht mal der übliche Achtzigerjahre-Actionfilm-Marathon am 1. Weihnachtstag im Angebot", findet PlayStation Blog.

Reichlich Spielspaß zu Weihnachten

Eine vollständige Liste der neuen Spiele findet ihr am Ende des Artikels. Darin tauchen weitere namhafte Highlights auf – einige Klassiker, aber auch Indie-Titel wie zum Beispiel "Raiden V: Director's Cut" und "Dandara". Wer ein PS-Now-Abo besitzt, kann die Spiele ohne zusätzliche Kosten via Stream zocken. Gespielt wird entweder auf PlayStation 4, PlayStation 4 Pro oder PC.

PlayStation veröffentlichte zudem die aktuellen Dauerbrenner auf PlayStation Now. Im November 2018 wurden Klassiker wie "Red Dead Redemption, "Mafia III", "NBA 2K16", "WWE 2K16", "Steep", "Sniper Elite IV" und "The Elder Scrolls Online: Tamriel Unlimited" am häufigsten über den Dienst gezockt. Ebenfalls beliebt: "Sid Meier’s Civilization Revolution", "Fallout: New Vegas" und "Payday 2 Crimewave Edition".

Das komplette Dezember-Aufgebot für PlayStation Now: