PlayStation Now bietet jetzt auch aktuelle PlayStation-4-Games für den PC

Der Streaming-Service PlayStation Now wird um aktuellere Games ergänzt: Sony hat, wie im März 2017 angekündigt, nun die ersten Spiele verfügbar gemacht, die für die PlayStation 4 erschienen sind. Hierzulande lässt der Start des Dienstes, mit dem über das Internet Spiele auf die PS4 oder den Windows PC gestreamt werden, weiterhin auf sich warten.

Unter den über PlayStation Now bereitgestellten PS4-Games befinden sich auch einige bekannte Titel, wie die US-Ausgabe vom Playstation Blog berichtet. Demnach ist über die Plattform etwa der Ego-Shooter "Killzone: Shadow Fall" verfügbar – einer der Launch-Titel für die PlayStation 4. In der Liste finden sich auch die beliebten Action-Adventures "God of War 3 Remastered" und "Darksiders II Deathinitive Edition". In beiden Fällen handelt es sich allerdings um eine grafisch aufgebohrte Version der auch für die PS3 erschienenen Original-Titel.

Start für Deutschland naht

Für abgedrehte Open-World-Action ist "Saints Row IV: Re-Elected" nun über PlayStation Now verfügbar. Doch auch hier handelt es sich eigentlich um ein ursprünglich für die PlayStation 3 (und weitere Plattformen) erschienenes Spiel mit verbesserter Optik. Ebenfalls neu beim Streaming-Dienst sind unter anderem: "Ultra Street Fighter IV", "F1 2015", "Evolve", "WWE 2k16 und einige andere Titel. Insgesamt wurden 20 PS4-Games hinzugefügt. Brandneu ist davon keines, doch womöglich ändert sich das in Zukunft: Weitere Spiele von der PlayStation 4 sollen bald folgen.

Damit ist das Angebot von PlayStation Now auf über 520 Spiele angewachsen. In Deutschland könnt Ihr weiterhin noch nicht auf den Service zugreifen und auch ein genaues Startdatum für den Dienst fehlt noch. Immerhin ist mittlerweile bekannt, dass es hierzulande noch 2017 losgehen soll. In den USA kostet PlayStation Now 20 Dollar pro Monat, im Jahresabo sind es 99 Dollar.