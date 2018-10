PlayStation Now: Diese Spiele kommen im Oktober 2018 hinzu

Sony hat bekannt gegeben, auch welche neuen Spiele sich Nutzer von PlayStation Now im Oktober freuen dürfen. Besonders Rollenspiel-Fans kommen mit der Spiele-Flatrate in diesem Monat auf ihre Kosten.

Denn auf sie warten gleich zwei interessante Spiele. Eines davon ist "The Elder Scrolls Online: Tamriel Unlimited". In dem Fantasy-MMO stürzt ihr euch mit anderen Spielern online in zahlreiche Schlachten. Charakterfortschritt- und Kampfsystem weisen einige Gemeinsamkeiten mit den Offline-Titeln aus dem "Elder Scrolls"-Universum auf. Anders als zu Beginn fallen mittlerweile keine Abogebühren mehr an. Es gibt zwar einen In-Game-Shop, dieser hält aber größtenteils kosmetische Items für zahlende Spieler bereit.

Passendes Produkt Sony Playstation 4

"Wasteland 2": RPG mit Retro-Flair

Das zweite RPG, das ab Oktober PlayStation Now bereichert, ist "Wasteland 2". Dieses versetzt euch in die Postapokalypse, durch die ihr eure Charaktere ähnlich wie in "Divinity: Original Sin 2" aus der Iso-Perspektive steuert. Ihr kommandiert eine Einheit neu rekrutierter Ranger, deren Aufgabe es ist, den Mord an einem erfahrenen Soldaten aufzuklären. Dabei müsst ihr euch ein ums andere Mal in rundenbasierten Kämpfen beweisen.

Einem anderem Genre gehört das ebenfalls interessante "Sniper Elite 4" an. Im Sizilien der frühen 40er Jahre steuert ihr den Scharfschützen Karl Fairburne, der es wie in den vorangegangenen Teilen der Reihe mit den Nazis aufnimmt. Darüber hinaus kommen noch folgende Spiele im Oktober zu PlayStation Now hinzu: "EVE Valkyrie – Warzone", "Anomaly 2", "Tokyo Xanadu eX+", "Megadimension Neptunia VII", "Fairy Fencer F: Advent Dark Force", "Risen 3: Titan Lords – Enhanced Edition" und "Zombie Vikings".