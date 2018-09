PlayStation Now erlaubt Download von PS4- und PS2-Spielen

Sonys Spiele-Flatrate PlayStation Now wird für Nutzer mit nicht ganz so schneller Internet-Leitung deutlich attraktiver. Denn in Zukunft könnt ihr die über den Dienst verfügbaren Spiele auf eure Konsole herunterladen.

Sony wird das Feature im September 2018 "stufenweise" einführen, wie das Unternehmen auf PlayStation Blog schreibt. Nicht allen Nutzern steht die Download-Funktion also ab sofort zur Verfügung. Die Möglichkeit, Spiele ohne Download direkt auf die Konsole zu streamen, bleibt weiterhin bestehen. PlayStation-Now-Nutzer sollen sowohl für die PS4 überarbeitete PS2-Spiele als auch Hunderte von Spielen für die PlayStation 4 herunterladen können.

Passendes Produkt Sony Playstation 4 Pro

Sony schließt zur Konkurrenz auf

Die heruntergeladenen Spiele könnt ihr laut Sony "in nativer Auflösung von bis zu 4K sowie mit 5.1-Surround-Sound genießen". Für ein gestreamtes Spiel erworbene Erweiterungen sowie von euch getätigte In-Game-Käufe bleiben erhalten. Außerdem benötigt ihr für über PlayStation Now bereitgestellte Titel kein PlayStation-Plus-Abo, um diese online zu spielen – egal, ob ihr die Spiele herunterladet oder streamt.

Sony ist nicht der erste Konsolenhersteller, der eine Download-Funktion in seine Spiele-Flatrate integriert: Der Xbox Game Pass von Microsoft bietet diese Möglichkeit schon seit dem Launch. Außerdem könnt ihr damit alle brandneuen Xbox-One-Spiele von Microsoft spielen. PlayStation Now dagegen beinhaltet kaum top-aktuelle Titel. In seinem Blog-Beitrag erwähnt Sony "Bloodborne", "God of War 3 Remastered", "LEGO Batman 3: Jenseits von Gotham", "DiRT Rally" und "Landwirtschafts-Simulator 17" als Highlights.