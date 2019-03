PlayStation Now jetzt mit "Metal Gear Solid 4" und weiteren Top-Games

Nutzer von PlayStation Now dürfen sich über namhaften Zuwachs des Streaming-Services freuen. Sony hat sein Angebot unter anderem mit "Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots" erweitert. Während ihr euch in dem Stealth-Shooter vorsichtig ans Ziel schleicht, steht bei den anderen Games brachiale Action im Vordergrund.

Sony erweitert auch im März 2019 die Spiele-Bibliothek von PlayStation Now. Im Streaming-Service findet ihr künftig unter anderem auch den Klassiker "Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots". In diesem hat der gealterte Titelheld Snake nur noch wenige Jahre zu leben und zieht gegen Liquid Ocelot in eine letzte Mission.

Kloppen oder Basketball?

Rabiater geht es im Wrestling-Kracher "WWE 2K18" und dem Shooter "Battlefield 3" zur Sache. Ruhigere Zeitgenossen versuchen es in "Pool Nation" mit einer Runde Billard. Unterdessen steckt die US-Basketball-Liga NBA in der heißesten Phase der regulären Saison. Wenn ihr als LeBron James oder Stephen Curry ein paar Basketbälle durch die Reuse jagen wollt, steht euch dafür nun "NBA 2K18" zur Verfügung. Eine vollständige Liste der neuen Spiele findet ihr am Ende des Artikels.

Monat für Monat nimmt Sony neue Spiele in PlayStation Now auf. Mittlerweile könnt ihr mehr als 600 Titel streamen, darunter seit Februar 2019 auch "Mortal Kombat X". Der Spiele-Streaming-Dienst selbst ist seit Ende August 2017 in Deutschland verfügbar. Abonnenten können sowohl auf der PlayStation 4 als auch auf ihrem Computer zocken. Was eine Mitgliedschaft kostet und ihr sonst noch alles über die Plattform wissen müsst, verraten wir euch in unserem Ratgeber zu PlayStation Now.

Das sind die neuen Spiele bei PS Now: