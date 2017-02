PlayStation Now: Spiele-Streaming ab August nur noch auf PS4 und PC möglich

Für PlayStation Now wird ein kompatibler Controller benötigt

Der Streaming-Dienst PlayStation Now ist in Deutschland noch immer nicht offiziell gestartet, doch Sony nimmt bereits eine größere Änderung an dem Service vor: Künftig wird das Cloud-Gaming nur noch über die PlayStation 4 oder einen Windows-PC möglich sein. Viele andere Plattformen sollen nicht mehr unterstützt werden.

Demnach wird der Support von PlayStation Now zum 15. August 2017 für PS3, PSVita und PlayStation TV eingestellt. Auf der Liste des offiziellen PlayStation-Blogs sind zudem auch mehrere Smart-TV-Modelle von Samsung und Sony zu finden. Aber auch bei Verwendung eines Blu-ray-Players von Sony soll der Streaming-Dienst ab Mitte August nicht mehr funktionieren. Auf einem Sony Bravia-Fernseher aus dem Jahr 2016 soll die Unterstützung sogar bereits am 1. April 2017 enden.

Fokus auf zwei Systeme

Nach eigenen Angaben möchte Sony den Fokus und die Ressourcen von PlayStation Now nur noch auf Windows-Computer und die PS4 konzentrieren, um den Service optimal weiterzuentwickeln. Ziel sei es, die Nutzererfahrung durch den Wegfall vieler unterschiedlicher Plattformen noch weiter zu verbessern. Speicherdaten betroffener Abonnenten des Streaming-Dienstes sollen allerdings erhalten bleiben, sodass diese auf eine der beiden unterstützten Plattformen umsteigen können.

Bei PlayStation Now handelt es sich um einen Cloud-Gaming-Dienst, quasi ein Netflix für Spiele. Gegen eine monatliche Zahlung können Nutzer auf über 300 Titel zurückgreifen, die über das Internet an ihr Endgerät gestreamt werden. Mit einem kompatiblen Controller wie dem DualShock 4 können diese dann zum Beispiel über ein Smart-TV oder einen Blu-ray-Player abgespielt werden, auch wenn der entsprechende Nutzer keine Sony-Konsole besitzt. Zumindest ist dies bis August 2017 möglich, ab dann funktioniert der Dienst wie erwähnt nur noch mit einer PS4 oder einem Windows-PC. Mit etwas Glück ist das Cloud-Gaming von Sony bis dahin auch endlich in Deutschland offiziell verfügbar.