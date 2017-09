PlayStation Plus: Das sind die Gratis-Spiele im Oktober

Sony hat verraten, auf welche kostenlosen Spiele sich zahlende PlayStation Plus-Mitglieder freuen dürfen. Neben dem Blockbuster "Metal Gear Solid V: The Phantom Pain" ist beispielsweise auch Sonys erstes Playlink-Spiel gratis für die PlayStation 4 und die PlayStation 4 Pro verfügbar.

Das größte Bonbon im Paket für Oktober ist zweifelsohne der krönende Abschluss der "Metal Gear"-Reihe, in dem Ihr wieder einmal in bester Schleich-Action zu Felde zieht. Mit der "Amnesia: Collection" legt Sony für das nahende Halloween zudem passendes Material zum Gruseln dazu. Enthalten sind die drei "Amnesia"-Spiele "The Dark Descent", "A Machine for Pigs" und "Justine", die allesamt für die PS4 optimiert und verschönert wurden.

Mit Party-Quiz für bis zu sechs Spieler

Weitere Gratis-Spiele im Oktober liefert PlayStation Plus in Form von "That's You" und "RIGS Mechanised Combat League". Letzteres ist exklusiv für PlayStation VR entwickelt, bei Ersterem handelt es sich um das zuerst erschienene Playlink-Spiel von Sony, das Smartphones und Tablets in Controller verwandelt und Euch so mit bis zu sechs Spielern an einer PlayStation 4 ein Party-Quiz erleben lässt.

PlayStation 3-Besitzer können sich mit dem Abo hingegen über "Monster Jam Battlegrounds" und "Hustle Kings" freuen. Spieler mit einer PlayStation Vita dürfen zu "Hue" und "Sky Force Anniversary" greifen. Das Oktober-Angebot steht ab dem 3. Oktober zum Download bereit. Bis dahin könnt Ihr noch auf die kostenlosen September-Spiele zugreifen.

Wer erst jetzt PlayStation Plus-Mitglied wird, muss leider etwas mehr dafür bezahlen als diejenigen, die sich noch im August einen Jahrespass geholt haben. Bis Ende August lag der jährliche Beitrag noch bei 49,99 Euro, nun sind es zehn Eure mehr. Kurzzeitig gab es sogar ein Sonderangebot, durch das Jahresabonnenten gleich für 15 Monate freigeschaltet wurden. Bei vierteljährlicher Abrechnung kostet das Abonnement derzeit 24,99 Euro, möchtet Ihr monatlich flexibel entscheiden können, sind für jede Verlängerung 7,99 Euro fällig.