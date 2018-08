PlayStation Plus: Das sind die kostenlosen Spiele für September 2018

Sony hat bekannt gegeben, welche kostenlosen Spiele PlayStation Plus im September 2018 bieten wird. Dieses Mal dürft ihr euch auf zwei echte Highlights für die PlayStation 4 freuen. Denn Abonnenten erhalten "Destiny 2" und "God of War III Remastered" gratis.

Beide Titel gehören in jede Spiele-Bibliothek. Welcher der beiden der attraktivere ist, hängt nicht zuletzt von eurem Geschmack ab. "Destiny 2" ist das neuere Spiel und erst vor knapp einem Jahr auf den Markt gekommen. Es handelt sich um einen Ego-Shooter mit vielen Rollenspiel-Elementen, der ausschließlich online spielbar ist und euch in eine Science-Fiction-Welt versetzt. Als sogenannter Hüter ist es eure Aufgabe, die letzte sichere Stadt auf der Erde gegen Außerirdische zu verteidigen.

Anders als üblich hat Sony den ersten September-Titel bereits am 29. August bereitgestellt: Wenn ihr ein Abo für PlayStation Plus besitzt, könnt ihr euch "Destiny 2" also bereits herunterladen und spielen. Denn Sony möchte euch die Möglichkeit geben, den 24-stündigen Testzeitraum für die "Destiny 2"-Erweiterung "Forsaken" in Anspruch zu nehmen, der am 1. September beginnt. Regulär wird der DLC dann drei Tage später erhältlich sein.

Auch das zweite PS4-Spiel, das Abonnenten von PlayStation Plus im September gratis erhalten, ist eine echte Perle: In "God of War III Remastered" nehmt ihr es als Titelheld Kratos mit den olympischen Göttern um Zeus auf. Der dritte Teil der "God of War"-Reihe erschien ursprünglich für die PlayStation 3 und liegt auf der PS4 nun in einer überarbeiteten Fassung vor. Erst vor wenigen Monaten hat die aktuelle Sony-Konsole ihren ersten exklusiven "God of War"-Titel erhalten – der von Kritikern Bestwertungen erhalten hat.