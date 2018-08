Playstation Plus: Das sind die kostenlosen Spiele im August

Bevor der mit Sicherheit grandiose Spiele-Herbst mit einem Blockbuster nach dem anderen ins Haus steht, gibt es noch einmal kostenlose Spiele für Playstation-Besitzer mit PS Plus-Abo. Welche Spiele Abonnenten im August abgreifen können, ohne eine Cent dazu zu bezahlen, verraten wir euch im Folgenden.

Klar, zum Spielen ist es eigentlich nie wirklich zu heiß, dennoch geht dem "Sommer-Loch" hoffentlich bald die Puste aus. Bevor ihr euch also auf die neuen PS4-Knaller "Spider-Man" und "RDR 2" ausgiebig freuen dürft, gibt es erst neue Spiele, die ihr euch kostenlos für PS Vita, PS3 und PS4 herunterladen könnt – und die können sich für den August mal wieder so richtig sehen lassen.

Passendes Produkt Sony Playstation 4 Pro

Die kostenlosen Spiele für PS4

Der wohl stärkste Titel für die Playstation 4 ist ohne Zweifel das knallharte Open-World-Actionspiel "Mafia 3". Als desillusionierter Vietnam-Veteran erlebt ihr dabei eine spannende Story – die allerdings von strunzdummer KI geplagt wird, dennoch aber ein paar unvergessliche Momente für euch bereithält – und die in dem einen oder anderen Moment aber wirklich nachhaltig zünden kann. Stellenweise ganz nette Optik inklusive. Der nächste PS4-Titel ohne Zuzahlung ist der asymetrische Multi-Player-Slasher "Dead by Daylight". Wenn ihr vier Online-Kollegen zusammen bekommt und dann selber als Freddy Krueger Jagd auf die Kumpels macht, kann es mitunter recht spaßig werden – allerdings nicht für sie. Obendrauf gibt es noch das Play-Link-Quiz-Spiel "Wissen ist Macht" und das PSVR-Game "Here they Lie".

Die kostenlosen Spiele für PS3 und PS Vita

Bevor es gar keine kostenlosen Spiele mehr für PS3 und PS Vita im Rahmen von PS Plus gibt, gibt Sony nochmal Vollgas: "Bound by Flame" ist zwar jetzt kein "Über-RPG" im Rahmen eines "Dragon Age", schlägt aber schon die richtige Richtung ein und ist auf jeden Fall einen Blick wert – nicht nur für Genre-Fans. Die launige Ballerei "Serious Sam 3 BFE" wird für einen krönenden Abschluss eingerahmt von "Draw Slasher" und "Space Hulk" für die letzten Züge der PS Vita.

Alle Spiele, die ihr euch mit einem PS Plus-Abo ab dem 07. August kostenlos aus dem PSN herunterladen könnt, gibt es hier auch nochmal im Video, damit ihr eure Festplatte nicht unnötig zumüllen müsst: