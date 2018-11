Playstation Plus: Das sind die kostenlosen Spiele im November

PS Plus im November: Die Spiele stehen fest.

Nach einem eher schwachen Oktober für Playstation-Plus-Abonnenten legt Sony im November wieder Wert auf Qualität. Denn die sechs kostenlosen Spiele für PS4, PS3 und PS Vita können durchaus überzeugen.

Falls ihr trotz "Red Dead Redemption 2" nichts zu spielen habt, bietet euch Sony dank PS-Plus-Abo dennoch genügend Gründe, die PS4 einzuschalten. Kurz vor dem Monatswechsel hatte Sony das Line-Up der kostenlosen Spiele für den November bekanntgegeben. Während sich Xbox-Spieler über "Battlefield 1" freuen dürfen, können sich PS4-Spieler einen hierzulande lange Zeit geschnittenen Shooter-Hit herunterladen.

Zwei Klassiker neu aufgelegt

Brachial geht es in dem Shooter "Bulletstorm: Full Clip Edition" zu, der ursprünglich 2011 erschienen war. Doch in Deutschland war das Original kaum zu genießen, denn harte Zensurschnitte hatten wesentliche Spielelemente komplett aus dem Spiel entfernt. Bei der "Full Clip Edition" handelt es sich endlich um das volle, ungeschnittene Spiel, in dem der raubeinige Protagonist Punkte dafür bekommt, seine Feinde möglichst kreativ und stilvoll zu erledigen – das Ganze gespickt mit einer Menge Augenzwinkern und schwarzem Humor.

Ebenfalls um eine Neuauflage handelt es sich bei "Yakuza Kiwami". Das Original erschien bereits 2006, seinerzeit noch für die PlayStation 2. In dem Action-Adventure begleitet ihr Kazuma Kiryu durch die Straßen Kamurochos, einem fiktiven Stadtteil Tokios. In der offenen Welt erfüllt ihr allerhand Aufgaben, verbessert euren Charakter und prügelt euch mit Anhängern der Triaden in Hinterhofgassen. "Yakuza Kiwami" überzeugt dabei mit einer höheren Auflösung, schöneren Texturen und kürzeren Ladezeiten als das Original.

Das Line-Up im Überblick:

Bulletstorm: Full Clip Edition (PS4)

Yakuza Kiwami (PS4)

Jackbox Party Pack 2 (PS3)

Arkedo Series (PS3)

Burly Men At Sea (PS Vita, PS4)

Roundabout (PS Vita, PS4)

Die Spiele stehen ab dem 6. November im PSN Store bereit. Bis dahin habt ihr noch Zeit die kostenlosen Spiele von Oktober herunterzuladen.