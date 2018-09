Playstation Plus: Das sind die kostenlosen Spiele im Oktober

Der Oktober 2018 hält mit "Red Dead Redemption 2" nicht nur den wohl wichtigsten Konsolen-Release dieses Jahres, sondern bietet Abonnenten von Playstation Plus auch wieder kostenlose Spiele für PS4, PS3 und PS Vita. Welche das sind, lest ihr hier.

Über Spielemangel können sich Konsolenspieler im Herbst wohl kaum beklagen: Neben "Shadow of the Tomb Raider" und "Dragon Quest XI" rollt am 26.10.18 das neue Spiel der Götter-Entwickler von Rockstar heran. Wollt ihr die Zeit bis dahin lieber mit kostenlosen Spielen überbrücken und seid im Besitz eines Abos für den Playstation-Plus-Service, bietet euch Sony folgende Games an.

Schwacher Monat für Plusser

Nachdem im September mit kostenlosen Highlights um sich geschmissen wurde, macht der Oktober einen krassen Schritt zurück. Denn die neuen kostenlosen Spiele für Playstation 4 sind eben diesmal nicht viel mehr als eine nette Dreingabe. Besitzer einer PS4 bekommen Besuch vom netten Herrn Vorhees oder setzen sich bei "Friday the 13th: The Game" selber die kultige Eishockey-Maske auf, um ihre Online-Mitspieler zu jagen. Zusätzlich gibt es noch das pfeilschnelle Sci-Fi-Sportspiel "Laser League". Obendrauf kommt noch das mit dem Smartphone steuerbare, familientaugliche Party-Quiz "Wissen ist Macht". Nennt ihr noch eine PS4 euer Eigen, "freut" ihr euch über "Master Reboot" und "The Bridge". Auf der PSVita winken die Games "Rocket Birds 2: Evolution" und "2064: Read Only Memories".

Im nachfolgenden Video seht ihr noch einmal alle kostenlosen Playstation-Plus-Spiele für den Oktober 2018 (ab dem 02.10.18 herunterladbar) in der Übersicht: