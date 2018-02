PlayStation Plus: Diese Gratis-Games gibt es nur noch heute

Für nur noch wenige Stunden können PlayStation-Plus-Mitglieder die kostenlosen Januar-Spiele auf ihre PlayStation 4 herunterladen. Wer sich "Deus Ex" und "Batman" noch schnell zum Nulltarif sichern möchte, sollte die Konsole rasch anschmeißen. Die beiden neuen Gratis-Titel für den Februar Games stehen bereits in den Startlöchern.

Für Januar 2018 stellte Sony das Cyberpunk-Actionspiel "Deus Ex: Mankind Divided" und den Superhelden-Epos "Batman: The Telltale Series 1" auf PlayStation 4 zum kostenlosen Download bereit. Das Angebot, das exklusiv für PlayStation-Plus-Mitglieder gilt, endet am 5. Februar 2018.

Passendes Produkt Sony Playstation 4 Pro

"Knack" und "Rime" folgen

Monat für Monat bietet der PlayStation-Hersteller seiner Community diverse Titel für lau an. Solange ihr ein laufendes PlayStation-Plus-Abo habt, könnt ihr auf diese Spiele zugreifen. Zum Januar-Paket zählten zudem "Star Blood: Arena" (PSVR), "That's You" (PS4), "Sacred 3" (PS3), "Book of Unwritten Tales" (PS3), "Psycho-Pass: Mandatory Happiness" (PSVita) und "Uncanny Valley" (PS Vita und PS4).

Ab dem 6. Februar 2018 folgen dann die nächsten Gratis-Games: Neben dem Exklusivgame "Knack", ein ursprünglicher Starttitel der PS4, wird das Aufgebot vom Puzzle-Adventure "Rime" angeführt. Spielern mit einer PlayStation 3 bietet Sony "Spelunker HD" und "Mugen Souls Z" an und Besitzer einer PlayStation Vita können bei "Exiles End" und "Grand Kingdom" kostenlos zugreifen. Ein Jahresabonnement von PlayStation Plus kostet 59,99 Euro. Neue Mitglieder bekommen bis zum 12. Februar 2018, 11 Uhr den Shooter "Far Cry 4" geschenkt.