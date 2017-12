Playstation Plus: Diese kostenlosen Spiele warten im Januar auf euch

Ein neues Jahr und hoffentlich viele gute Playstation Plus Spiele in der Pipeline von Sony. Der Anfang ist schon einmal recht vielversprechend: Neben einem umfangreichen Action-Kracher wartet auch wieder ein kostenloses Spiel für PSVR-Besitzer und das witzige Ratespiel "That's You" ist auch wieder mit von der Partie.

Wie Playstation-Hersteller Sony just bekannt gab, warten natürlich auch im Januar 2018 wieder ein paar kostenlose Spiele für Besitzer von PS3, PS Vita und Playstation 4. Mit dabei sind für Abonnenten von Playstation Plus je zwei kostenlose Spiele für die verschiedenen Systeme. Als Bonus winkt zusätzlich ein neuer Titel für Playstation VR und das gewohnte Play-Link-Bonusspiel.

Passendes Produkt Sony PlayStation 4 Pro

Was gibt es im Januar kostenlos?

Den Anfang der Auflistung macht ein recht gutes Cyperpunk-Actionspiel, das euch für die Gleichstellung halbsynthetischer Wesen kämpfen lässt. In "Deus Ex: Mankind Divided" für die Playstation 4 schlüpft ihr in die Rolle des gestählten Kybernetik-Detektivs Adam Jensen und ballert, schleicht und rätselt euch durch ein düsteres Utopia. Der Vorgänger war zwar etwas besser, aber kostenlos ist auch der zweite Teil unbedingt einen Blick wert, wenn euch solche Spiele zusagen. Des Weiteren auf der Agenda steht "Batman: The Telltale Series 1", das euch in die Comic-Welt von "Batman" aka Bruce Wayne entführt. Das kostenlose VR-Spiel ist im Januar "Star Blood: Arena" und das Play-Link-Quizspiel "That's You" scheint wohl ab sofort immmer mit im Paket zu sein. Hier die Auflistung aller Spiele, im oben eingebundenen Video könnt ihr euch die kostenlose Ware noch einmal in Bewegung ansehen. Ab dem 02. Januar stehen die Spiele im Playstation Store zum Download bereit:

Deus Ex: Mankind Divided (PS4)

Batman: The Telltale Series 1 (PS4)

Star Blood: Arena (PSVR)

That's You (PS4)

Sacred 3 (PS3)

Book of Unwritten Tales (PS3)

Psycho-Pass: Mandatory Happiness (PSVita)

Uncanny Valley (PS Vita und PS4)

Mehr Spiele News?

Dann haben wir hier die von der CURVED-Redaktion gewählten Top-Spiele aus 2017 und auf welche Spiele ihr 2018 unbedingt ein Auge haben solltet, beleuchtet dieser Artikel. Wer keine Lust zu lesen hat, dem empfehlen wir unsere "Gran-Turismo-Bildergalerie".