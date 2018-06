Playstation Plus: Diese Spiele gibt's im Juli kostenlos

Das Sommerloch naht, doch kostenlose Spiele für Playstation 4, PS3 und PS Vita helfen, da durchzukommen. Nachdem der PS+ Zockerschaft schon der Juni ein relativ breites Lächeln ins Gesicht gezaubert hat, läßt sich auch der Juli nicht lumpen: Wir haben die Liste aller Playstation-Titel, die ihr euch schon bald kostenlos aus dem PSN herunterladen könnt.

Schon genug von den fiesen Aliens und dem knallharten Schwierigkeitsgrad von "XCOM 2" oder gar bei "Trials Fusion" schon die Platin-Trophäe ergattert? Ok, schlechter Witz! Dennoch warten nach dem Juni nun im Juli natürlich neue kostenlose Spiele für Abonnenten von Playstation Plus auf euch. Welche Spiele das genau sind, verraten wir euch im Folgenden:

Der Körper als Waffe

Für die Playstation 4 warten das seltsame aber extrem kreative Online-Multiplayer-Kampfspiel "Absolver" und mit "Heavy Rain" der Vorvorgänger vom neuen PS4 Gassenhauer "Detroit Become Human" auf euch. Nicht nur die Klopperei ist ziemlich eigensinnig und sehr unterhaltsam, sondern auch der fesselnde Psycho-Thriller von David Cage sollte euch ein paar unterhaltsame Stunden bescheren. Dazu winkt als Schmankerl immer noch – allerdings nur bis zum 11.07.18 – das dezent angestaubte "Call of Duty: Black Ops 3". Für die Playstation 3 gibt es um Juli das kunterbunte Hüpfspiel "Rayman 3D" und "Extreme Exorcism 3". Besitzer der PS Vita freuen sich über "Space Overlords" und "Zero Escape: Zero Time Dilemma". Ab Dienstag dem 03. Juli könnt ihr euch alle hier aufgeführten Spiele aus dem PSN kostenfrei herunterladen.