PlayStation Plus: Diese Spiele sind im Juli kostenlos für die PS4

Sony hat das Spiele-Lineup für PS Plus im Juli bekannt gegeben.

Kurz nach der Bekanntgabe der Games with Gold von Microsoft für die Xbox-Besitzer zieht Sony nach und präsentiert das PS-Plus-Paket für Juli. Darunter: "Game of Thrones" und "Until Dawn" für die PlayStation 4.

Zufall? Wer weiß. Passend zum Start der siebten, und vorletzten, Staffel von Games of Thrones hat Sony das Spiele-Lineup für PS-Plus-Mitglieder für Juli vorgestellt. Eines der sechs kostenlosen Spiele ist das episodische Adventure "Game of Thrones" von Telltale Games. Als weiteres Schmankerl versüßt Euch "Until Dawn" die lauen Sommernächte.

Die Spiele im Überblick:

"Until Dawn" (PS4)

"Game of Thrones" (PS4)

"Tokyo Jungle" (PS3)

"Darkstalkers Resurrection" (PS3)

"Element4l" (PS Vita)

"Don’t Die, Mr. Robot" (PS Vita, Cross-Buy auf PS4)

Darüber hinaus spendiert Sony vom 4. Juli bis einschließlich 24. Oktober den Titel "That’s You". Das zusätzliche Geschenk markiert den Start von Sonys neuem Mehrspieler-Feature PlayLink, das sie erstmals auf der E3 vorgestellt hatten. PlayLink ermöglicht Freunden die Teilnahme an Spielen unter Zuhilfenahme ihres Smartphones oder Tablets anstelle eines Dualshock-Controllers. Der Fokus bei PlayLink liegt in erster Linie auf Partyspielen.

Die kostenlosen Spiele können ab dem 4. Juli aus dem PSN Store heruntergeladen werden, sofern Ihr PS-Plus-Mitglied seid. Um das Angebot nutzen zu können, benötigt Ihr ein laufendes Plus-Abonnement.