PlayStation Plus: Gratis-Spiele für November ab sofort verfügbar

Auch in diesem Monat gibt es wieder kostenlose Games für PlayStation-Plus-Mitglieder

Wer PlayStation Plus abonniert hat, der sollte ab jetzt seine Internetleitung frei halten: Die Gratis-Spiele für November stehen nämlich ab sofort zum Download bereit. Neben den beiden Highlights für die PlayStation 4 könnt ihr euch auch diesmal wieder kostenlose Games für die PS3 und PS Vita abgreifen.

Nachdem wir euch die kostenlosen Spiele im November bereits Anfang des Monats vorgestellt haben, hat Sony die angekündigten Titel wie versprochen und vor allen Dingen pünktlich zum kostenfreien Download für PlayStation-Plus-Abonnenten freigegeben. Besonders die beiden PS4-Highlights dürften sich bei den Nutzern von Sonys Online-Service großer Beliebtheit erfreuen.

Gewaltige Action

"Yakuza Kiwami" für die PlayStation 4 ist die Neuauflage des bereits 2006 auf der PS2 erschienenen, gleichnamigen Action-Adventures. Ihr spielt darin den jungen Haudrauf Kazuma Kiryu, der sich vornehmlich in Hinterhöfen und dunklen Gassen mit Triaden-Mitgliedern rumschlägt – im wahrsten Sinne des Wortes. "Bulletstorm" erschien 2011 für die PS3. Die Baller-Orgie wurde hierzulande jedoch kräftig zensiert. Das jetzt für die PS4 vorliegende "Bulletstorm: Full Clip Edition" ist ein grafisch überarbeitetes und dazu ungeschnittenes Remake des sehr schwarzhumorigen Spiels.

Falls ihr es nicht schon geahnt habt, dann sei es euch an dieser Stelle gesagt: Die kostenlosen Top-Spiele sind in diesem Monat wahrlich nicht für junge Spieler gedacht, denn beide Games haben von der USK die Altersfreigabe "ab 18" erhalten. Wer volljährig ist, darf sich dafür umso mehr freuen. Und außerdem sind auch familienfreundliche Titel wie "Arkedo Series" und "Burly Men At Sea" dabei.

