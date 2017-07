Playstation Plus wird ab August teurer: Sony zieht die Abopreise an

Zuletzt in den USA, ab dem 31. August auch hierzulande: Sony hebt die Preise für PlayStationPlus an. Ärgerlich: Am Service und Umfang des Angebots ändert sich nichts.

Die neue Preisstruktur für das Abonnement schaut wie folgt aus:

Bei einer jährlichen Abrechnung ändert sich der Preis von €49,99 zu €59,99 pro Jahr.

Bei einer vierteljährlichen Abrechnung ändert sich der Preis von €19,99 zu €24,99 pro Vierteljahr.

Bei einer monatlichen Abrechnung ändert sich der Preis von €6,99 zu €7,99 pro Monat.

Was das für Nutzer in Deutschland bedeutet

Wer eine bestehende Mitgliedschaft hat, für den werden alle Abonnementgebühren, die am oder nach dem 31. August 2017 fällig sind, zum neuen Preis abgebucht. Bis zum 31. August haben Nutzer noch die Möglichkeit, ein PlayStationPlus-Abonnement zum aktuellen Preis zu kaufen, das dann der aktuellen Mitgliedschaft hinzugefügt wird.

Wenn man PlayStation Plus kündigen möchte

Wer den höheren Preis nicht bezahlen möchte, muss kündigen. Dazu müssen Nutzer in den Kontoeinstellungen mindestens 48 Stunden vor der nächsten Zahlung, die am oder nach dem 31. August 2017 fällig ist, die Option "automatische Verlängerung" deaktivieren.