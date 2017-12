Playstation Plus: Zeitbegrenzt mit 25 Prozent Rabatt verfügbar

Playstation-Hersteller Sony gibt bekannt, dass die zwölfmonatige Mitgliedschaft bei Playstation Plus von Freitag, den 15. Dezember (11 Ihr MEZ) bis Dienstag, den 19. Dezember (11 Uhr MEZ) mit satten 25% Rabatt daherkommt. Zudem wird das Angebot auch bei einigen teilnehmenden Händlern verfügbar sein.

Was gibt es noch?

Mit einem "Playstation Plus"-Abonnement profitieren Playstation Spieler von exklusiven Funktionen und Vorteilen. Nur mit einem gültigen Abo könnt ihr an nervenaufreibenden Mehrspieler-Gefechten teilnehmen und bekommt monatlich zwei kostenlose Spiele für eure Lieblingskonsole. Nebenbei profitiert ihr von zusätzlichen Rabatt-Angeboten auf aktuelle Spiele, die im Playstation Store ausgeschrieben werden. Zusätzlich gibt es 10 Gigabyte Cloud-Speicher für eure Spielstände und noch mehr Geschenke in Form von Bonusspielen für das Playstation VR-System. Auch das PlayLink Spiel "That's You" ist in einer PSPlus-Mitgliedschaft enthalten.

Mehr Spiele-News?

