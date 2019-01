PlayStation Store: Diese PS4-Spiele bekommt ihr für weniger als 20 Euro

Sony dreht weiter kräftig an der Preisschraube. Auf Tausende Games im PlayStation Store gewährt der Elektronikriese bereits Rabatte. Nun kommen zahlreiche hochkarätige Spiele für die PS4 hinzu, die ihr für weniger als 20 Euro kaufen könnt.

Zahlreiche Top-Titel sind Teil der "Spiele unter 20 Euro"-Aktion, auf die Sony im deutschen PlayStation Blog hinweist. Besonders viel könnt ihr beim Kauf von "Rise of the Tomb Raider: 20-jähriges Jubiläum" sparen. Statt 59,99 Euro kostet das Action-Adventure aktuell nur 11,99 Euro. Das Abenteuer von Lara Croft ist übrigens für die PS4 Pro optimiert.

Hochklassige Games für eure PS4

Außerdem könnt ihr euch ab sofort das Meisterwerk "The Witcher 3: Wild Hunt" für 14,99 Euro (statt 19,99 Euro) sichern. Noch größer ist die Ersparnis für die Game-of-the-Year-Edition des Action-Rollenspiels. Das epische Abenteuer um den Hexer Geralt bekommt ihr mit allen DLCs sowie inklusive der beiden Erweiterungen "Hearts of Stone" und "Blood and Wine" für 19,99 Euro anstatt 49,99 Euro.

Interessant ist auch die "Batman: Arkham Collection". Diese Sammlung enthält gleich drei Spiele, nämlich die komplette Arkham-Trilogie sowie sämtliche dafür erhältlichen Zusatzinhalte. Der Preis für ausgedehnte Spiel-Sessions: 19,99 Euro (zuvor: 59,99 Euro). Für Ego-Shooter-Fans dürfte "Battlefield 1 Revolution" eine Überlegung wert sein. Diese Version enthält bereits den Premium-Pass mit vier Erweiterungspacks und weiteren DLCs. Schlappe 12,99 Euro verlangt Sony während der Aktion dafür. Der Normalpreis beträgt immerhin 59,99 Euro.

Die Rabatte gelten laut PlayStation Blog noch bis zum 6. Februar, laut den Produktseiten im PlayStation Store sogar bis zum 7. Februar 2019. Genug Zeit also, damit ihr euch die Angebote gründlich anschauen könnt.