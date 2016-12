Playstation VR: Auf diese fünf Spiele können wir uns 2017 freuen

Die Playstation VR war nach kürzester Zeit ausverkauft. Noch bevor Sony mit der Produktion hinterherkommt, hat der Konzern in Anaheim auf der Playstation Experience eine ganze Reihe neuer Gamestitel angekündigt.

Dino Frontier

Göttersimulationen? Gibt es immer wieder. Aber eine Göttersimulation im Wilden Westen? Daran will sich Uber Entertainment mit Dino Frontier versuchen. Auch wenn man eigentlich nur den Bürgermeister spielt, kann man mit den Händen ins Spielgeschehen eingreifen und Spielfiguren so aufheben und an anderer Stelle absetzen. Kurios: Wie der Titel vermuten lässt, tauchen im Spiel auch Dinosaurier auf. Diese können den Bewohnern gefährlich werden oder aber zu ihrem Wohl genutzt werden. Erscheinen soll "Dino Frontier" 2017.

Surgeon Simulator: Experience Reality

Ab sofort erhältlich sein soll der OP-Simulator "Surgeon Simulator". Mit den Move-Controllern soll der Spieler das Skalpell führen und den virtuellen Patienten retten – oder seine Eingeweide in sadistischer Manier zerfleischen. Zur Verfügung stehen rund 20 unterschiedliche Operationen. Neu hinzugekommen sind wohl auch OPs an Zähnen und Augen.

Gran Turismo Sport

Das das Rennspiel für die Playstation einen VR-Modus bekommen soll, ist nicht neu. Allerdings gab es auf der Konferenz neue Ausschnitte aus dem Game zu sehen. Fest steht: Nur einige Strecken werden mit der Playstation VR befahrbar sein. Das Spiel soll ebenfalls 2017 erscheinen.

Ace Combat 7

Der nächste Teil der beliebten Flugsimulator-Reihe wird ebenfalls VR unterstützen. Das dürfte mit der Playstation VR ein ganz besonderes Erlebnis sein. Schließlich setzt man die VR-Brille ähnlich auf wie der Pilot seinen Helm. Neben den reinen Luftschlachten ist auch ein Storymodus geplant.

Star Blood Arena

Wer als Kind, so wie ich, in Descent in einem Raumschiff durch schier unendlich große Höhlen geflogen ist, der dürfte mit Star Blood Arena auf seine Kosten kommen. Auch hier navigiert Ihr als Pilot durch Höhlensysteme und schießt Euch den Weg frei. Man kann in einem Multiplayer-Modus entweder gegeneinander oder im Koop-Modus mit bis zu vier Spielern spielen.