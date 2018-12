"Pokémon Go": Ab sofort könnt ihr gegen andere Trainer kämpfen

"Pokémon Go" bietet ab sofort eine lang ersehnte Funktion: Nun könnt ihr euch mit anderen Trainern messen – und eure Taschenmonster in Duellen gegeneinander kämpfen lassen. Die Entwickler haben das System der Kämpfe dabei offenbar sehr einfach gehalten.

Trainerkämpfe in "Pokémon Go" sind aus der Entfernung mit Beste- und Hyper-Freunden möglich. Um gegen Gegner aus der Nähe anzutreten, scannt ihr gegenseitig euren Kampfcode, heißt es im Google Play Store. Ein Duell findet in drei verschiedenen Ligen statt. Habt ihr euch eine Liga ausgesucht, stellt ihr ein Team mit drei Monstern zusammen. Auf Wunsch erfolgt die Zusammenstellung auch automatisch. Sobald der Kampf gestartet ist, tippt ihr auf das Display eures Smartphones und greift entweder an oder wehrt Attacken ab.

Lade-Attacken und Schutzschilde

Erst kürzlich hat Entwickler Niantic selbst verraten, wie die Kämpfe zwischen Trainern in "Pokémon Go" ablaufen. Praktisch ist vor allem die Möglichkeit, Spieler herausfordern zu können, denen ihr in der Realität begegnet. Dazu bietet das Spiel das sogenannte "Battle-Code-Einladungssystem". Um für Spannung zu sorgen, gibt es neue Sofort- und Lade-Attacken sowie eine Schutzschild-Mechanik.

Lange wurde spekuliert, wann die Trainerkämpfe endlich Einzug in "Pokémon Go" halten würden. Zuletzt verkündete Niantic Anfang Dezember 2018, dass es bald so weit sein wird – ohne allerdings ein konkretes Datum zu nennen. Der Dezember hält aber nicht nur die Trainerkämpfe für Spieler bereit: Auch eine ganze Reihe an seltenen Taschenmonstern kehrt zurück, darunter zum Beispiel Arktos, Lavados und Suicune.