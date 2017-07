Pokémon GO: Entwickler nennt weitere Termine für legendäre Pokémon

In Pokémon GO sind die ersten legendären Monster eingetroffen

Die nächsten legendären Monster in Pokémon GO kommen: Entwickler Niantic hat angekündigt, in welchen Zeiträumen Ihr Lavados und Zapdos in dem Mobile-Game begegnen könnt. Lange müsst Ihr demnach nicht mehr warten.

Auf seinem Blog hat Niantic die Termine für die nächsten legendären Pokémon bekannt gegeben. Demnach kann Team Rot vom 31. Juli bis zum 7. August 2017 auf Lavados treffen. Team Gelb erhält kurz darauf vom 7. August bis zum 14. August die Chance auf eine Begegnung mit Zapdos. Derzeit ist Team Blau in Pokémon GO an der Reihe: Noch bis zum 31. Juli taucht Arktos auf. Auch Lugia ist im Spiel zu finden. Die besonderen Taschenmonster könnt Ihr in sogenannten Raids bekämpfen.

In diesem Artikel o2 feiert 15. YOUbiläum

Doppelte Erfahrung für kurze Zeit

Erst kürzlich hat Niantic das derzeit laufende Event verlängert, in dessen Rahmen Ihr beispielsweise die doppelte Erfahrung und die doppelte Anzahl an Bonbons erhaltet. Auch zum Ausbrüten von Eiern müsst Ihr aktuell kürzere Strecken zurücklegen. Noch bis zum 27. Juli um 8 Uhr läuft die Aktion. Falls Ihr also von den zahlreichen Boni profitieren wollt, solltet Ihr Euch beeilen.

Pokémon GO ist vor etwas mehr als einem Jahr erschienen. Seitdem veröffentlicht Entwickler Niantic kontinuierlich neue Inhalte für das Mobile-Game und startet besondere Events. Mitte Juni 2017 wurde ein großes Update ausgerollt, das ein Motivationssystem für Arenen eingeführt hat. Zudem wurden die Raids hinzugefügt, an denen Ihr aber erst teilnehmen könnt, wenn Ihr eine bestimmte Stufe erreicht habt.