Pokémon GO: Letztes Update deutet auf Monster der 2. Generation hin

Die Monsterfamilie erhält Zuwachs: Gerade erst hat Niantic ein kleineres Update für Pokémon GO ausgerollt. Im Code der neuen Software finden sich offenbar deutliche Hinweise auf Pokémon der zweiten Generation.

Im Code des jüngsten Updates für Pokémon GO hat The Silph Road nun 38 neue Moves entdeckt, zu denen beispielsweise "Energy Ball", "Focus Blast" und "Volt Switch" gehören sollen. Offenbar sind die Neuerungen inklusive der zugehörigen Animationen bereits so tief in der Software der App verankert, dass es nur einer serverseitigen Freischaltung bedarf, um sie zu aktivieren. Zudem gebe es Hinweise auf neue "Forms", also Pokémon, die unterschiedliche Formen annehmen können.

Release schon in naher Zukunft?

Der Code des Updates beinhalte außerdem sogenannte "Evolution Items", die zur Weiterentwicklung bestimmter Pokémon benötigt werden. Das unlängst erschienene Update für Pokémon GO trägt unter iOS die Versionsnummer 1.23.1, für Android lautet die Bezeichnung der aktuellen Version 0.53.1. Zu den Änderungen gehören eine Verbesserung der Entfernungsmessung, Eier auf der Apple Watch und kleine Bugfixes.

Bereits im November 2016 gab es im Code einer Aktualisierung erste Hinweise auf die Monster der zweiten Generation. Die nun gefundenen Erweiterungen deuten darauf hin, dass es nicht mehr lange dauert, bis Niantic das nächste große Update für Pokémon GO ausrollt. Offenbar sind nicht mehr viele Änderungen nötig, bevor das populäre Augmented Reality-Game um neue Inhalte bereichert wird.