Pokémon GO: Neue Pokéstops und Arenen in deutschen Einkaufszentren

Insgesamt neun Einkaufszentren in Deutschland und 49 weitere in ganz Europa erhalten bis zu 1000 weitere Pokéstops und Arenen. So sollen sich auch im Winter ohne kalte Finger Monster fangen lassen – und nebenbei die Angebote der Geschäfte entdecken. So dürfte zumindest der Plan des Betreibers der Shopping Center sein.

Auf seiner Webseite listet Niantics neuer Kooperationspartner Unibail-Rodamco neun Einkaufszentren in Deutschland auf, in denen Ihr ab dem 18. Februar wohl zusätzliche Pokéstops findet. Es handelt sich um folgende:

Centro in Oberhausen

Palais Vest in Recklinghausen

Höfe am Brühl in Leipzig

Ruhr-Park in Bochum

Pasing Arcaden in München

Gropius Passagen in Berlin

Minto in Mönchengladbach

Paunsdorf Center in Leipzig

Gera Arcaden in Gera

Den 18. Februar als Starttermin bestätigen unter anderem Aushänge im Höfe am Brühl in Leipzig.

Warme Monsterjagd im Winter

Unibail-Rodamco ist Euch mit großer Wahrscheinlichkeit nicht bekannt, ist aber der neueste Kooperationspartner von Niantic bei Pokémon GO – und der erste in Europa. Das Unternehmen betreibt Büros und andere Gewerbeimmobilien im Großraum Paris und 71 Einkaufszentren in zehn europäischen Ländern. Bereits bei Ingress haben die beiden Unternehmen zusammen gearbeitet.

"Die Kooperation mit Unibail-Rodamco eröffnet dabei einen Weg für Trainer in Europa, während des Spielens im Winter im Warmen zu bleiben", zitiert das der Shopping-Center-Betreiber den Niantic-Chef John Hanke in seiner Pressemitteilung. "Jedes auserwählte europäische Shopping Center in Europa wird eine große Sammlung von PokéStops und Arenen für Trainer und ihre Freunde bieten."

In den USA und Japan arbeitet Niantic bereits mit Burger King, Starbucks oder dem Mobilfunkunternehmen Sprint zusammen und hat deren Geschäfte in Pokéstops oder Arenen verwandelt.