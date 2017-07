Pokémon GO: Niantic verschiebt zahlreiche Europa-Events

Pokémon GO ist ein Jahr alt geworden

Ein Jahr Pokémon GO – ein Grund zum Feiern. Veranstaltungen in Europa sollen nun aber später stattfinden als geplant. Grund dafür sind massive Probleme beim Jubiläumsevent in Chicago, wo Besucher mit Serverausfällen und schlechtem Mobilfunknetz konfrontiert waren.

Wie Entwicklerstudio Niantic auf seinem eigenen Blog bekannt gibt, werden die Events in Kopenhagen, Prag, Stockholm und Amsterdam zu einem späteren Zeitpunkt stattfinden. Wann genau, bleibt offen. Ursprünglich sollten die Feierlichkeiten zum Jubiläum im August stattfinden. Der Termin für das sogenannte Safari Zone Event in Deutschland bleibt vorerst aber bestehen und ist weiterhin für den 16. September geplant. Das Gleiche gilt für Veranstaltungen in Frankreich, Spanien und Japan.

Event in Deutschland soll wie geplant stattfinden

Darüber hinaus kündigt Niantic noch eine "besondere Überraschung" an: So sollen bald seltene Pokémon in verschiedenen Städten Europas häufiger anzutreffen sein – allerdings nur für kurze Zeit. Wann genau die Chancen auf einen raren Fang steigen und für welche Orte das genau gilt, lässt der Blogpost offen. "Haltet eure Augen offen!", schreiben die Entwickler nur.

Indes haben erste Besucher des Chicago-Events Klage gegen Niantic eingereicht. Laut Polygon verlangen knapp zwei Dutzend Spieler eine Erstattung der Reisekosten – schließlich habe die Einladung seltene Pokémon versprochen. Niantic selbst hatte allein Teilnehmern bereits die Kosten für das Ticket in Höhe von 20 Dollar zurückgezahlt und obendrein noch 100 Dollar in Ingame-Währung gewährt. Offenbar nicht genug Kompensation für manche Fans. Bleibt zu hoffen, dass das Event in Deutschland von derartigen Problemen verschont bleibt.