Pokémon GO: So verändert das Wetter künftig die Monsterjagd

Bald habt ihr einen Grund, auch bei Regen vor die Tür zu gehen: Pokémon GO erhält in Kürze ein neues Update, das mehrere neue Tachenmonster in das Mobile-Game einfügt. Zudem beschäftigt sich die Aktualisierung auch mit dem Wetter. Damit sind allerdings nicht nur nette Effekte auf dem Smartphone-Bildschirm gemeint.