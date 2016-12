Pokémon GO: Togepi und Pichu sind die ersten neuen Pokémon

Es ist soweit! Die ersten neuen Pokémon für Pokémon GO sind da. Zum Auftakt könnt Ihr Togepi, Pichu und andere Pokémon aus der Johto-Region finden. Sowie Pikachu mit einer Weihnachtsmütze fangen.

Niantic und die Pokémon Company International haben zum ersten Mal Pokémon GO um neue Monster erweitert. Dabei handelt es sich um Togepi, Pichu und weitere "ausgewählte Pokémon", die aus den Videospielen Pokémon Gold und Pokémon Silber stammen. Um welche genau es sich handelt haben die Entwickler des Spieles aber nicht verraten. Es sind aber mindestens 20 Stück.

Ausbrüten statt fangen

Den neuen Pokémon begegnet Ihr aber nicht auf der Straße. Stattdessen müsst Ihr an Pokéstops Eier sammeln und sie in den Brutmaschinen ausbrüten, indem Ihr zu Fuß Kilometer um Kilometer zurück legt. Mit etwas Glück schlüpfen aus diesen Eiern Togepi, Pichu oder eines der anderen neuen Pokémon.

Zusätzlich ist bis zum 29. Dezember Pikachu besonders häufig auf der Straße anzutreffen. Dabei handelt es sich um eine besondere Version des gelb-schwarzen Pokémon. Es trägt eine rote Weihnachtsmütze. Die ist aber vor allem Kostüm und bringt keine neuen Funktionen.

Mit Togepi, Pichu und den anderen Pokémon aus der Johto-Region sind allerdings noch nicht die 100 Pokémon der zweiten Generation, die schon im Quellcode von Pokémon GO entdeckt wurden, in das Spiel integriert. Ihr könnt in den nächsten Wochen und Monaten also mit weiteren neuen Pokémon rechnen. Bis dahin heißt es: Weinachts-Pikachu fangen und fleißig Eier ausbrüten.