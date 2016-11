Pokémon GO: Über 100 Monster der 2. Generation im Code entdeckt

Für Pokémon GO könnte schon bald das nächste Update anstehen: Gerade erst hat Herausgeber Niantic eine Aktualisierung für das beliebte Smartphone-Spiel veröffentlicht. Darin lassen sich offenbar Hinweise auf eine zukünftige Version finden – die eine ganze Menge neuer Monster der zweiten Generation bereithält.

So soll der sogenannte Pokédex in der aktuellen Version bereits 100 neue Namen der zweiten Generation beinhalten, die bislang nicht in Pokémon GO aufgetaucht sind, berichtet The Silph Road. Darunter soll sich nun endlich auch Ditto befinden – eine Nachricht, die viele Spieler freuen dürfte. Allerdings sind bislang lediglich die Namen im Code des APK enthalten; damit die besagten Pokémon auch tatsächlich verfügbar sind, ist wohl mindestens noch ein weiteres Update nötig. So fehle zum Beispiel bei Ditto bislang die Befehlszeile für "Transformation".

Release in diesem Jahr möglich

Nachdem der erste Hype um Pokémon GO langsam etwas abflaut, ist es wichtig für Niantic, die Basis der Spieler bei Laune zu halten. Dazu gehören nicht nur kleinere Updates, sondern auch große Neuerungen – und 100 neue Monster sind sicherlich keine Kleinigkeit. Wann die entsprechende Aktualisierung erscheinen könnte, ist derzeit noch unklar. The Silph Road zufolge könne es noch Wochen oder sogar Monate dauern, bis die neuen Pokémon der zweiten Generation tatsächlich Einzug in die App halten.

Wer Pokémon GO spielt, den dürfte aber das gestrige Update bereits gefreut haben. Mit der Version 0.45.0 für Android und 1.15.0 für iOS stehen nun tägliche Belohnungen zur Verfügung. Wenn Ihr sieben Tage hintereinander spielt, erhaltet Ihr nun einen Extra-Bonus. Und auch das "In der Nähe"-Feature könnte hierzulande bald integriert werden, nachdem es durch das aktuelle Update bereits eine größere Ausbreitung erfahren hat.