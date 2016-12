Pokémon GO und iPhone 7: Danach suchte Deutschland 2016 bei Google

Nur König Fußball kann die Tech-Themen des Jahres in die Schranken weisen: Bei Googles Jahresrückblick liegen Pokémon GO und das iPhone 7 weit vorne.

"EM 2016" ist in Deutschland der Top-Suchbegriff des Jahres 2016. Auf den Plätzen zwei und drei folgen aber bereits mit "Pokémon GO" und dem "iPhone 7" zwei Themen, die auch bei uns eine große Rolle spielten und spielen.

Viele Fragen zu Pokémon GO

Während das iPhone 7 es nur zu einer Erwähnung in Googles deutschen Jahrescharts bringt, schafft Pokémon GO insgesamt vier Einträge. Und zwar mit Fragen. Bei den Was-Fragen reicht es mit "Was ist Pokemon Go?" für Platz drei. Bei den Wie-Fragen ist das Spiel gleich zwei Mal vertreten: Auf dem ersten Platz mit "Wie funktioniert Pokémon Go?" und "Wie viele Pokémon gibt es?" liegt auf Platz neun.

Bei den weltweiten Suchbegriffen lagen Pokémon GO und das iPhone 7 sogar ganz vorne auf den ersten beiden Plätzen. Weltweit weist Google auch die Suchbegriffe für "Consumer Tech" aus. Für Deutschland alleine gibt es diese Kategorie, in der das iPhone 7 ganz vorne steht, nicht. Auf dem zweiten Platz folgt überraschend mit dem Freedom 251 ein sehr, sehr günstiges Smartphone. Insgesamt dominieren Mobiltelefone die Suchliste. Auf den weiteren Plätzen folgen das iPhone SE, das iPhone 6S, das Google Pixel, das Samsung Galaxy S7, das iPhone 7 Plus und das Note 7. Auf dem neunten Platz folgt mit der Spielekonsole Nintendo Switch das erste Nicht-Smartphone vor dem Samsung J7.