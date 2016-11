Pokémon GO: Update bringt tägliche Belohnungen, neue "Nearby"-Funktion

Die neue "In der Nähe"-Funktion zeigt Euch endlich die Pokémon auf der Karte an.

Das neueste Update von Pokémon GO enthält unter anderem die vor Kurzem angekündigten täglichen Belohnungen. Gleichzeitig hat Niantic die neue "In der Nähe"-Funktion für weitere Regionen freigeschaltet.

In der letzten Woche hat Niantic die täglichen Belohnungen angekündigt und seit heute stehen sie mit dem Update auf die Version 0.45.0 (Android) und 1.15.0 (iOS) zur Installation bereit. Für das erste gefangene Pokémon und den ersten besuchten Pokéstop eines Tages gibt es extra Erfahrungspunkte und Sternenstaub und nach sieben Tagen ohne Unterbrechung noch einen extra großen Aufschlag.

Tägliche Belohnungen, reservierte Arenen

Darüber hinaus behebt das Update natürlich kleine Fehler und bringt zwei Veränderungen an den Arenen mit. So steht Euch in Zukunft, wenn Ihr den Anführer einer Arena besiegt und sie danach leer ist, für einen kurzen Zeitraum das exklusive Recht zu, ein Pokémon in die Arena zu setzen. Andere Spieler müssen warten. Außerdem verliert eine Arena ab sofort mehr Prestige, wenn Ihr einen Verteidiger besiegt und erhält weniger Prestige, wenn Ihr in einem Gym trainiert.

Verbesserte "In der Nähe"-Funktion breitet sich aus

Bereits seit August testet Niantic eine verbesserte "In der Nähe"-Funktion. Sie zeigt Euch die in der Nähe befindlichen Pokémon nicht nur mit einem Foto des Ortes anstelle der Grashalme, sondern sogar auch auf der Karte an. Bisher war sie aber nur in San Francisco verfügbar, breitet sich aber jetzt langsam aus. Niantic zufolge können jetzt auch Spieler in weiteren Bereichen der Bay Area, in Seattle und in Teilen von Arizona auf die überarbeitete Funktion zugreifen. Hoffentlich dann bald weltweit.