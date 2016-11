Pokémon GO: Update mit Battle-Modus könnte am 7. Dezember erscheinen

Bald soll das nächste große Update für Pokémon GO erscheinen – sogar sehr bald, wenn die aktuellen Gerüchte stimmen. Erst vor wenigen Tagen hieß es, dass Niantic mit der nächsten Aktualisierung den Battle-Modus einführt. Nun ist ein Dokument geleakt, das auf einen bestimmten Tag hindeutet.

Demnach rollt das Update für Pokémon GO am 7. Dezember 2016 aus, berichtet Redmond Pie. Das geleakte Dokument stammt von einem Mitarbeiter der Kette Starbucks, die angeblich zum Release der Aktualisierung in Kooperation mit Niantic besondere Deals anbieten will. Auf dem dazugehörigen Dokument ist der 7. Dezember als Datum für die Veröffentlichung von "Pokeman Version 2" vermerkt. Von der merkwürdigen Schreibweise abgesehen könnte die Information stimmen; außerdem soll der besagte Mitarbeiter den Reddit-Eintrag mit Foto mittlerweile wieder gelöscht haben.

Entwickeln, Tauschen und Kämpfen

Schon lange wünschen sich viele Spieler von Pokémon GO die Möglichkeit zu haben, die gefangenen und weiterentwickelten Monster gegen die von anderen Spielern antreten lassen zu können. Diese Option soll das Update angeblich durch den sogenannten Battle-Modus einführen.

Doch die Aktualisierung soll Pokémon GO noch um weitere Features bereichern: So könnte die neue Version zum Beispiel 100 Pokémon der zweiten Generation mitbringen. Außerdem werden Eier angeblich künftig durch Baby-Pokémon ersetzt werden – und das Tauschen von Monstern mit anderen Spielern soll endlich möglich sein. Schon in knapp zwei Wochen wissen wir, was an den aktuellen Gerüchten dran ist. Bis dahin heißt es: Daumen drücken!