Pokémon GO: Update passt Wettkampfpunkte zugunsten der Balance an

Vielleicht habt Ihr es bereits gemerkt: Niantic Labs hat die Wettkampfpunkte vieler Pokémon innerhalb von Pokémon GO angepasst. Wie der Entwickler im offiziellen Blog erklärt, gab es dabei sowohl Gewinner als auch Verlierer.

Geht der Plan von Niantic Labs auf, gehört Ihr am Ende auf jeden Fall zu den Gewinnern, denn mit dem Update soll Pokémon GO in erster Linie fairer werden. Nach so einer tiefgreifenden Maßnahme muss sich aber natürlich immer erst zeigen, ob die Balance nicht noch weiter aus den Fugen geraten ist. Laut des Entwicklers sollte die neue Version des Spiels aber "ein ausgeglicheneres und wettbewerbsfähigeres Trainingserlebnis in Arenen" gewährleisten.

Weitere Updates folgen

In Foren und sozialen Netzwerken gibt es wie immer bei solchen Balance-Updates gemischte Reaktionen: Pokémon GO-Spieler, deren Lieblings-Monster an Wettkampfpunkten verloren haben, sind enttäuscht. Andere haben über Nacht stärkere Taschenmonster erhalten und freuen sich. Gleichzeitig gibt es auch sehr viele Spieler, die sich weitere Informationen darüber wünschen, wie die Veränderungen helfen sollen.

Besonders häufig scheint dabei infrage gestellt zu werden, wieso ein ohnehin schon kampfstarkes Aquana noch verbessert wird, während Pflanzen-Pokémon allgemein stark verlieren. Wer nun enttäuscht vom Balance-Update ist und die Früchte seiner harten Arbeit den Bach hinabgleiten sieht, der sollte vielleicht nicht zu früh das Handtuch werfen. Wie auch der Entwickler selbst mitteilte, werden die Wettkampfpunkte weiter angepasst, sofern dies notwendig ist. Vielleicht bringt das nächste Update, das möglicherweise sogar schon die PvP-Kämpfe und den Handel einführt, ja bereits neue WP-Anpassungen mit sich.