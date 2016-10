Pokémon GO: Update rüstet Fang-Bonus für Spieler mit Medaillen nach

Bald erscheint ein neues Update für Pokémon GO: Niantic und Nintendo suchen offenbar derzeit nach Möglichkeiten, um Nutzer langfristig für das Smartphone-Spiel zu begeistern. In naher Zukunft soll es eine Aktualisierung geben, die einen Fang-Bonus für bestimmte Pokémon mitbringt.

So verrät das Pokémon GO-Team auf der offiziellen Webseite, dass die kommende Aktualisierung für das Spiel einen Fang-Bonus als Feature bietet. Den Bonus erhaltet Ihr demzufolge dann, wenn Ihr "pokémonbezogene Medaillen" verdient; als Beispiele werden "Hitzkopf, Gärtner, Psycho etc." genannt. Auf diese Weise soll es für Euch dann in Zukunft einfacher sein, Pokémon zu fangen, deren Typ mit den Medaillen in Beziehung stehen. Eine höhere Stufe der Hitzkopf-Medaille soll zum Beispiel die Wahrscheinlichkeit erhöhen, Pokémon zu erwischen, die mit Feuer zu tun haben.

Release-Datum noch unbekannt

Um die höhere Stufe zu erreichen, sollen Pokémon GO-Trainer möglichst viele Monster einer Art fangen. Wenn ein Pokémon mehrere Arten abdeckt, wie beispielsweise Taubsi (normal und flugartig), dann errechnet sich der Fang-Bonus aus dem Durchschnitt der Boni für jede Art. Wann das Update erscheinen soll, hat das Herausgeber-Team auf seiner Webseite noch nicht verraten.

Mitte September 2016 hatte ein Update für Pokémon GO den lang erwarteten Buddy-Modus eingeführt. Dieses Feature ermöglicht es Euch, Euer Lieblings-Pokémon auszuwählen, das Euch dann auf Schritt und Tritt begleitet – und Boni in Form von Bonbons für zurückgelegte Entfernungen bekommt.