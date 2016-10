Pokémon GO: Update zeigt Ladestand des Wearables und verschiedene Eier an

Mit dem in Kürze ausrollenden Update für Pokémon GO integriert Entwickler Niantic weitere komfortable Funktionen. Besitzer des Wearables Pokémon GO Plus profitieren von dem Update, doch auch Eier-Ausbrüter erhalten ein verfrühtes Oster-Geschenk, wie die offizielle Webseite zu dem erfolgreichen Spiel berichtet.

Als hätte sich der Osterhase selbst an der Entwicklung von Pokémon GO beteiligt: Eier werden im Mobile-Game künftig mit unterschiedlichen Farben versehen. So sollt Ihr schneller erkennen können, welche Strecke Ihr zum Ausbrüten zurücklegen müsst. Ein 2-km-Ei kommt jetzt mit grünem Muster daher, ein in 5 km auszubrütendes Ei weist gelbe Punkte auf und das Langstrecken-Ei mit 10-km-Schlüpfweg ist fortan in Lila angepinselt.

Akkustand ist nun bekannt

Außerdem führt das Update Icons ein, die Euch in der Detailansicht eines Pokémons den jeweiligen Typ anzeigt. Dadurch solltet Ihr noch einfacher unterscheiden können, ob es sich beispielsweise um ein Taschenmonster der Klasse "Eis" oder "Feuer" handelt. Typen sind in Pokémon GO deshalb wichtig, da einige Kreaturen nach dem Schere-Stein-Papier-Prinzip gegen bestimmte Arten mehr Schaden ausrichten können.

Übersichtlich wird es aber auch für Träger des Wearables Pokémon GO Plus: Die App soll Euch nämlich künftig darauf aufmerksam machen, wenn die Akkuladung des Gadgets einen niedrigen Stand erreicht hat. Es wäre auch frustrierend, wenn Ihr zahlreiche Kilometer lauft, ohne dass auch nur ein Ei ausgebrütet wird. Schon bald sollte das Update im Google Play Store und Apples App Store vorhanden sein und Euch den Weg zum Pokémon-Meister etwas übersichtlicher gestalten.