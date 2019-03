"Popcorn-Woche" bei Amazon: 300 Filme für 99 Cent

Pünktlich zum Wochenende startet Amazon die "Popcorn-Woche" und lockt euch unter anderem mit tollen Film-Deals vor den Fernseher. Das Angebot umfasst unter anderem mehr als 300 Leih-Filme, die für kurze Zeit nur 99 Cent kosten.

Wenn es um Entertainment geht, setzt Amazon während der "Popcorn-Woche" nicht nur auf Masse, sondern auch auf Qualität: Für weniger als einen Euro könnt ihr euch zahlreiche Kinohits anschauen, darunter "Deadpool 2". In dem Streifen spielt Ryan Reynolds zum zwieten Mal den großmauligen Anti-Held. In "The Equalizer 2" setzt sich Denzel Washington wieder mit aller Gewalt für Schwächere ein.

Filme für Groß und Klein

Bei der großen Auswahl dürfte sicherlich für jeden Geschmack und Zuschauer jeden Alters etwas dabei sein. Einige tolle Filme haben wir für euch hier schon einmal herausgesucht. Ansonsten könnt ihr aber auch einfach auf der Seite mit allen Film-Angeboten der "Popcorn-Woche" stöbern:

"Logan - The Wolverine"

"Hotel Transsilvanien 2"

"Hotel Transsilvanien 3 - Ein Monster Urlaub"

"Loving Pablo"

"American Animals"

"Unbreakable - Unzerbrechlich"

"Sicario 2"

"Hacksaw Ridge - Die Entscheidung"

"The Imitation Game - Ein streng geheimes Leben"

"Christopher Robin"

Das 99-Cent-Angebot gilt ausschließlich für Prime-Mitglieder bis zum 3. März. Amazon verleiht die Filme in HD-Qualität. Wenn ihr einen Film einmal ausgeliehen habt, gibt euch der Dienst 30 Tage Zeit, diesen zu gucken. Sobald ihr die Wiedergabe startet, habt ihr 48 Stunden, um ihn zu Ende zu schauen. Wer sich für seinen nächsten Filmeabend richtig eindecken möchte, kann sich während der "Popcorn Woche" zudem mit heruntergesetzten Knabbereien, Getränken oder gleich einem neuen Fernseher eindecken.