Porsche Design Huawei Mate 20 RS: Luxus-Ableger ist offiziell

Das Porsche Design Huawei Mate 20 RS wurde am 16. Oktober 2018 offiziell in London vorgestellt. Wie nicht anders zu erwarten, wird diese spezielle Version des Mate 20 Pro besonders luxuriös ausgestattet sein. Allerdings sind die Extras auch ein teures Vergnügen.

Mit dem Porsche Design Huawei Mate 20 RS setzt sich die 2016 ins Leben gerufene Zusammenarbeit zwischen Porsche und Huawei erwartungsgemäß fort. Das gab das chinesische Unternehmen heute im Rahmen der Vorstellung seiner Mate 20-Familie bekannt. Das Luxus-Smartphone besitzt im Vergleich zu den anderen Modellen eine besondere Rückseite und eine etwas bessere Ausstattung.

Edel, aber teuer

Das offensichtliche Highlight ist die Rückseite des Porsche Design Huawei Mate 20 RS: Von oben bis unten zieht sich mittig ein Streifen aus Glas, in den auch die rechteckig angeordnete Triple-Kamera eingefasst ist. Dieser Glasstreifen sorgt dafür, dass kabelloses Laden unterstützt wird. An den Seiten befindet sich links und rechts strukturiertes Leder, was sich nicht nur edel anfühlen, sondern auch die Griffigkeit erhöhen soll.

Aus technischer Sicht unterscheidet sich die Porsche-Design-Variante kaum vom Huawei Mate 20 Pro: Die Triple-Kamera ist identisch, als Prozessor dient ebenfalls der Kirin 980, der Fingerabdrucksensor ist im Display verbaut. Zudem verfügt das Luxus-Modell ebenso über einen 4200-mAh-Akku und 6 GB RAM. Immerhin fällt der Speicherplatz mit 256 GB doppelt so groß aus. Der aufgerufene Preis ist aber happig. 1695 Euro werden für das hierzulande nur in Schwarz erhältliche Luxus-Smartphone fällig, erhältlich ist es Ende November 2018.