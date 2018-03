Preis fürs neue Xiaomi Redmi Note 5 Pro: So viel soll es hierzulande kosten

Das Redmi Note 5 Pro soll in Europa unter 300 Euro kosten

Im Februar 2018 stellte Xiaomi auf einem Event in Indien das Redmi Note 5 Pro vor und nahm es auch mit zum MWC. Auf Twitter ist nun der Preis aufgetaucht, für den es das Budget-Smartphones in Europa geben soll. Hierzulande kostet das Modell wohl etwas mehr als auf dem asiatischen Markt.

Das Xiaomi Redmi Note 5 Pro kommt auch nach Europa und wird in der Version mit 32 GB Speicher ungefähr 230 Euro kosten, meldet der Journalist Roland Quandt via Twitter. Für die Variante mit 64 GB Speicherplatz müssen laut dem Tweet 270 Euro investiert werden. Auf welchen europäischen Märkten das Smartphone verfügbar sein wird, verrät Quandt nicht.

Info sorgt für Irritation

Die Informationen decken sich allerdings nicht mit den in Indien vorgestellten Modellen. In Asien gab es vom Redmi Note 5 Pro zwei Ausführungen: eine mit 4 GB RAM und eine mit 6 GB RAM. Beide Versionen verfügten über 64 GB. Von einer Pro-Ausführung mit 32 GB Speicher war auf dem Event nicht die Rede. In Indien sollen die beiden Smartphones umgerechnet etwa 175 und 212 Euro kosten.

Lediglich vom ebenfalls vorgestellten Redmi Note 5 gab es eine 32-GB-Version (mit 3 GB RAM) für etwa 125 Euro. Die andere kommt auf 64 GB Speicher und 4 GB RAM. Diese kostet rund 150 Euro. Ob Xiaomi für den europäischen Markt von den bereits vorgestellten Varianten abweicht, ist nicht bekannt. Der Tweet von Roland Quandt deutet allerdings darauf hin.