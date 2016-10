Preise für Pixel und Pixel XL: Das kosten die neuen Google-Smartphones

Google Pixel und Google Pixel Plus

Die Zeiten günstiger Google-Smartphones sind vorbei: Der Konzern hat am Dienstag seine neuen Flaggschiffe Pixel und Pixel XL vorgestellt. Für die Top-Technik ruft Google auch Top-Preise auf.

So kostet das Pixel mit fünf Zoll in der Ausführung mit 32 GB internem Speicher 759 Euro auf. Eine Version mit 64 GB gibt es nicht, dafür mit 128 GB. Hier werden 869 Euro fällig. Das 5,5 Zoll große Pixel XL kostet mit 32 GB internem Speicher bereits 899 Euro. Für 128 GB zahlt Ihr bereits 1009 Euro. Die Smartphones sind jeweils in den Farben Silber und Anthrazit erhältlich. Die blaue Ausführung kommt nicht nach Deutschland.

Die bislang teuersten Google-Smartphones

Zum Vergleich: 350 Euro kostete das Nexus 5 damals zur Vorstellung im Jahr 2013. Ein Ausreißer war das Nexus 6 mit einem Preisstempel von 650 Euro. Beim Nexus 5X schien sich Google seiner Wurzeln zu besinnen und bepreiste es in den USA mit 379 Dollar. Hierzulande rief man aber zunächst 479 Euro auf. 699 Euro waren zunächst die UVP beim Nexus 6P. Mit den neuen Preisen ist aber schon das kleine, neue Google-Smartphone teurer als das Flaggschiff vom Vorjahr.

Für Deutschland startet die Vorbestellung ab sofort. Die Auslieferung soll in den nächsten drei Wochen erfolgen.