Premium Duo: Spotify testet Tarif für Pärchen

Spotify probiert derzeit einen neuen Abo-Plan aus: In einigen Ländern können Nutzer diesen bereits buchen. Das Paket nennt sich Premium Duo und richtet sich vorwiegend an Paare. Das Unternehmen stopft damit eine Lücke.

In Kolumbien, Chile, Dänemark, Irland und Polen bietet Spotify das Abo Premium Duo bereits an, berichtet The Verge. Paare (oder WG-Bewohner) greifen dann über zwei eigene Konten auf die Bezahl-Funktionen der Musik-Streaming-Plattform zu. Der Plan für zwei Personen kostet in Irland 12,49 Euro. Da dort ansonsten dieselben Preise gelten wie in Deutschland, ist davon auszugehen, dass das Paket hierzulande ähnlich viel kosten wird.

Preis liegt zwischen Premium und Premium Family

Ob und wann Spotify das neue Premium-Paket auch in anderen Regionen freischaltet, dürfte aber zunächst davon abhängen, wie die Resonanz in den Testgebieten ist. Premium Duo würde das bisherige Angebot jedenfalls gut ergänzen: Neben der kostenlosen Spotify-Variante gibt es bislang ein normales Premium-Abo, das 9,99 Euro im Monat kostet. Studenten zahlen die Hälfte. Zudem gibt es ein Familien-Paket für 14,99 Euro. Bis zu sechs Personen, die unter einem Dach leben, können sich dann Spotify teilen (jeder hat einen eigenen Account).

Teil von Premium Duo scheint zudem eine exklusive Funktion zu sein: der sogenannte Duo Mix. Spotify wertet dafür angeblich den Musikgeschmack der Paare aus und kombiniert diese in einer gemeinsamen Playlist. Womöglich können Paare auf diese Weise austesten, ob sie auch musikalisch gut zusammen harmonieren.