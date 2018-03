Premium-Kopfhörer von Apple sollen Ende 2018 erscheinen

Ob sich das Design der Apple-Kopfhörer an den Beats Studio3 Wireless (Bild) orientiert, ist noch nicht bekannt

KGI-Analyst Ming-Chi Kuo verriet zuletzt, Apple würde an eigenen Premium-Over-Ear-Kopfhörern arbeiten. Ein Bericht von Bloomberg soll das neue Produkt nun bestätigen und nennt erste Details – darunter auch, wann die Kopfhörer ungefähr erscheinen.

Apple entwickelt die Bügelkopfhörer wohl bereits seit rund einem Jahr. Die Kalifornier würden das Projekt allerdings mit wechselnder Intensität verfolgen und sollen mehrfach mit dem Design nicht zufrieden gewesen sein, heißt es. Von einer kompletten Neukonzeption und Release-Verzögerungen bis hin zu einem endgültigen Entwicklungsstopp sei aktuell noch alles denkbar. Bis jetzt plant der Konzern aber mit einer Veröffentlichung zum Weihnachtsgeschäft 2018.

HomePod-Technologie in Kopfhörern?

Die kabellosen Over-Ear-Kopfhörer sollen Noise-Cancelling und ein Apple-Logo bekommen und dieselben Kopplungseigenschaften erhalten, mit denen bereits die AirPods punkten konnten. Demnach dürfte das Pairing mit einem iPhone besonders einfach und schnell gehen. Zudem sollen in die Bügelkopfhörer angeblich auch Technologien integriert werden, die es bereits im HomePod gibt, bezieht sich 9to5Mac auf eine nicht weiter genannte Quelle. Gemeint sind vermutlich Techniken zur Rauschunterdrückung.

Bei den Kopfhörern handelt es sich also nicht um Nachfolger der Beats Studio3 Wireless, sondern um ein eigenes Apple-Produkt, betont Bloomberg. Der Tech-Gigant hatte Beats im Mai 2014 für 3,2 Milliarden US-Dollar aufgekauft. Apple will angeblich in das Premium-Segment einsteigen und Marken wie Bose und Sennheiser Konkurrenz machen. Das Unternehmen aus Cupertino müsse aber noch die Risiken eines möglichen Kannibalismus-Effekts abwägen, heißt es im Bericht. Die Kopfhörer könnten schließlich auch die Marktanteile von Beats negativ beeinflussen.