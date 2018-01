"Prison Break": Staffel 6 offiziell angekündigt

Es ist offiziell: "Prison Break" bekommt eine sechste Staffel. Der Sender Fox bestätigte, dass die Ausbrecher-Saga verlängert wird. Hauptdarsteller Dominic Purcell war zuletzt bereits vorgeprescht und hatte Interesse an einer Fortführung bekundet.

Die Knast-Abenteuer gehen weiter, kündigte Michael Thorn auf der Television Critics Association Pressetour an. "Wir entwickeln gerade eine Neuauflage von 'Prison Break'", zitiert Variety den Entertainment Präsident von Fox. Die Entscheidung sei erst vor wenigen Wochen gefallen und die Entwicklung der Staffel stehe noch ganz am Anfang. Aktuell ist noch unklar, ob die Serie nahezu komplett überarbeitet oder die bisherige Story fortgesetzt wird. Es sei noch nichts schriftlich festgehalten.

Miller und Purcell wohl dabei

Einige bekannte Charaktere dürften aber sicher zurückkehren. "Es wird keinen komplett neuen Cast geben", betont der Fox-Vorsitzende Gary Newman gegenüber Entertainment Weekly. "Ich gehe davon aus, das beide Brüder ['Michael Scofield' und Lincoln Burrows' ] wieder Teil der Serie sein werden, zumindest wenn sie verfügbar sind." Und das dürfte gar nicht so unwahrscheinlich sein: Hauptdarsteller Dominic Purcell ('Lincoln Burrows') ist nicht abgeneigt, kündigte eine Zusammenarbeit bereits im Dezember 2017 an und für Wentworth Miller ('Michael Scofield') ist die Geschichte ebenfalls noch nicht auserzählt, wie er EW erklärte. Beide Schauspieler sind übrigens gerade gemeinsam in der aktuellen Staffel der DC-Serie "Legends of Tomorrow" zu sehen. Offen bleibt, ob sie genügend Zeit für beide Projekte haben werden.

Die TV-Einschaltquoten der fünften Staffel waren zwar miserabel und die schwächsten der Seriengeschichte, "Prison Break" hat dennoch eine breite Fangemeinde. Viele schauten die fünfte Staffel On-Demand, berichtet Variety und laut dem Portal TorrentFreak zählte die Sendung im vergangenen Jahr zu den am häufigsten illegal heruntergeladenen Serien.