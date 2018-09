PS4: Neue Rabatte im PlayStation Store ab sofort verfügbar

Mit "Spare bis zu 60 Prozent" ist eine neue Rabatt-Aktion im PlayStation Store gestartet. Aktuell gibt es einige Spiele für die PS4 günstiger, laut PlayStation Blog endet die Aktion aber schon am 19. September 2018. Einige Titel solltet ihr euch vielleicht einmal genauer anschauen. Bis zum 12. September gibt es außerdem als Angebot der Woche "Hitman" (Game of the Year Edition) für 24,99 Euro.

Ab sofort könnt ihr zum Beispiel "Call of Duty: Infinite Warfare" zum Preis von 19,99 Euro im PlayStation Store erwerben. Dieser Ableger der bekannten Ego-Shooter-Reihe spielt in der Zukunft und bietet euch sogar Weltraumkämpfe. Habt ihr Gefallen an futuristischer Action, könnt ihr euch außerdem "Red Faction Re-Mars-tered" ansehen, das es derzeit zum Preis von 23,99 Euro gibt. Wollt ihr eher in einer heruntergekommen Unterwasserstadt oder einem Reich in den Wolken auf Feinde feuern, solltet ihr zu "BioShock: The Collection" für 14,99 Euro greifen. Enthalten sind Teil 1 und 2 der Shooter-Reihe sowie der Ableger "Infinite".

Von Mittelalter bis Zukunft

Möchtet ihr stattdessen mit einem Schwert auf eure Feinde losgehen, könnt ihr "Mittelerde: Schatten des Krieges" für 29,99 Euro kaufen. Ein umfangreiches Rollenspiel mit vielen Drachen ist dagegen "The Elder Scrolls V: Skyrim". Die Special Edition für PlayStation 4 kostet aktuell 19,99 Euro, die VR-Version 29,99 Euro. Viel Mittelalter mit einer Portion Realismus liefert euch dagegen "Kingdom Come: Deliverance". Der Titel ist im Rahmen der Aktion für 38,99 Euro erhältlich.

Schwertkämpfe im futuristischen Szenario findet ihr bei "NieR: Automata" zum Preis von 34,99 Euro. Für 19,99 Euro erhaltet ihr das 3D-Remake des SNES-Klassikers "Secret of Mana" für die PS4. Außerdem wird aktuell im PlayStation Store die Rennsimulation "Gran Turismo Sport" für 19,99 Euro angeboten. Wenn euch umfangreiche japanische Rollenspiele mit rundenbasierten Kämpfen gefallen, solltet ihr euch zudem "Persona 5: Ultimate Edition" für 29,99 Euro zulegen. Mit "XCOM 2" befindet sich zudem ein Strategiespiel unter den Angeboten. Dieses kostet momentan nur 14,99 Euro.