PS4: PlayStation Store soll bald eine komfortablere Suche bieten

Auch der Westen bekommt nun seine "Dark Souls Trilogy": Die Kollektion erscheint im Herbst für PS4, Xbox One und PC.

"Dark Souls Trilogy" ange­kün­digt: Samm­lung erscheint für PS4 und Xbox One

"God of War" bietet ab sofort "Neues Spiel Plus"-Modus Christoph Lübben 21.08.18

"God of War" hat ein großes Update erhalten. Mit "Neues Spiel Plus" könnt ihr einen neuen Story-Durchgang mit all euren Items starten – und noch mehr.