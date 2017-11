PS4 Pro: Daran erkennt ihr das neue Modell mit dem leisen Lüfter

Heimlich, still und leise hat Hersteller Sony eine überarbeitete Version der beliebten Playstation 4 Pro in die Händlerregale gestellt. Das neue Modell ist deutlich leiser als das bereits erhältliche. Wir sagen euch, worauf ihr achten müsst, wenn ihr mit einer Anschaffung liebäugelt.

Das war also der wahre Grund, warum die Playstation 4 Pro in der letzen Wochen in vielen Elektrofachmärkten und im Netz stellenweise für 349 Euro, anstatt der üblichen 399 Euro zu haben war. Die Anbieter mussten die "alten" Versionen der Sony-Konsole schnell loswerden, um Platz für die neue Hardware-Revision zu schaffen.

Adé, "Lüfter des Grauens"

Die "alte" Playstation 4 Pro hatte in Deutschland die Modellbezeichung CUH-7100, das neue Modell kommt mit dem Zahlencode CUH-7116 daher. Was genau sich im Inneren der Konsole geändert hat, dazu schweigt Sony beharrlich. Dennoch ist vielen Käufern aufgefallen, dass das Lüftergeräusch des neuen Modells erheblich gemindert wurde. Vorbei also die Zeiten, in denen ihr die Anlage voll aufdrehen musstet, um den schnell hintereinander hoch- und niedrig-drehenden Lüfter der Playstation 4 Pro zu übertönen. Bei der neuen Variante der Konsole ist der Lüfter im Betrieb wohl kaum zu hören und dreht nur etwas auf, wenn ihr Grafikbomben wie "Horizon Zero Dawn" im Laufwerk zündet.

Anhand der neuen Produktkennzeichnung könnt ihr nun schnell und einfach vor dem Kauf der Playstation 4 Pro erkennen, ob ihr nun das neue, überarbeitete Modell in den Händen haltet, oder ob euch die Vorgänger-Variante untergejubelt werden soll.

Mehr "Playstation"?

