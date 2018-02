PS4-Spiele wie "Skyrim" und "Resident Evil 7" am Wochenende im PSN-Sale

Eigentlich läuft im PlayStation Store gerade schon eine Rabattaktion, während der es PlayStation 4-Spiele wie "Fortnite Battle Royale" oder "PES 2018" günstiger gibt. Das hält Sony aber offenbar nicht davon ab, noch ein paar Wochenendangebote hinterher zu schieben.

19 Titel hat Sony im PlayStation Store als Wochenendangebot deklariert und zum Teil mit einem saftigen Rabatt versehen. Zwar handelt es sich zum Teil nur um verschiedene Editionen der gleichen Spiele, so dass es am Ende nur um Games aus acht Franchises geht, doch dürften diese dafür jedem Gamer ein Begriff sein. Wer beispielsweise "The Elder Scrolls V: Skyrim" noch nicht auf seiner PlayStation 4 oder 4 Pro gespielt hat, der kann die Special Edition nun für 21,99 Euro ergattern – und auch die VR-Variante des epischen Rollenspiels gibt es über das letzte Februar-Wochenende günstiger: Für 44,99 Euro könnt ihr euch den PlayStation VR-Titel sichern.

Passendes Produkt Sony Playstation 4 Pro

"Wolfenstein", "Hitman", "Dishonored" und Co.

Auch "Hitman" gibt es als Game of the Year Edition während der Aktion sehr viel günstiger: Anstelle von 59,99 Euro ruft Sony im PSN für die PS4 zurzeit 29,99 Euro ab. "Wolfenstein 2: The New Colossus" gibt es wahlweise in der Standard- oder der Deluxe-Fassung für 29,99 beziehungsweise 39,99 Euro. Sony zufolge spart ihr dabei gegenüber dem Originalpreis 57 beziehungsweise 55 Prozent. Auch das Rallye-Rennspiel "WRC 7 FIA World Rally Championship" ist über das Wochenende in zwei Ausführungen günstiger erhältlich: Das Basisspiel bekommt ihr für 24,99 Euro, die "WRC Collection" gibt es für 39,99 Euro.

Noch mehr Auswahl habt ihr bei "Dishonored: Der Tod des Outsiders", das ihr wahlweise allein (12,99 Euro), im Paket mit "Dishonored 2" (24,99 Euro) oder sogar in der "Collection" mit beiden "Dishonored"-Vorgängern und Zusatz-DLC (29,99 Euro) erwerben könnt. "Mortal Kombat X" gibt es während der Aktion für 14,99 Euro und damit mit 62 Prozent Rabatt. Das Wrestling-Spiel "WWE 2K18" erhaltet ihr allein für 29,99 Euro und in der Deluxe-Fassung für 39,99 Euro. Der Season Pass kostet separat 14,99 Euro.

Auch bei "Resident Evil 7 Biohazard" müsst ihr euch entscheiden, ob ihr die Standardfassung für 24,99 Euro oder die sogenannte "Gold Edition" für 39,99 Euro haben möchtet. Der Season Pass kostet im Angebot 19,99 Euro. Die Wochenendangebote sind über das ganze letzte Februar-Wochenende inklusive Montag, den 26. Februar, verfügbar.